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Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Truy tìm ô tô rời hiện trường sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Gia Bách
Gia Bách
Tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, khiến 1 người tử vong tại chỗ. Chiếc ô tô có liên quan đã rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đang trích xuất camera và truy tìm.

Ngày 24.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang truy tìm chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cái Nước, làm 1 người tử vong. Phương tiện này được xác định đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, khoảng 22 giờ 56 phút ngày 23.7, anh N.T.C (29 tuổi, ở ấp 2, xã Cái Nước) điều khiển xe máy chở anh D.V.M (39 tuổi, ở ấp Ông Khăm, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Cái Nước đi Năm Căn.

Cà Mau: Truy tìm ô tô rời hiện trường sau tai nạn khiến 1 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi đến đoạn thuộc xã Cái Nước, xe máy này va chạm với hai người đi bộ là anh B.V.T (39 tuổi) và ông H.V.H (45 tuổi, cùng ở xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Sau va chạm, xe máy bị ngã, anh D.V.M văng ra giữa đường. Đúng lúc này, một ô tô lưu thông theo hướng ngược lại cán qua người anh M. khiến nạn nhân tử vong và xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn còn làm anh N.T.C và B.V.T bị thương. Anh C. được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước điều trị.

Bước đầu xác minh, anh N.T.C chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã phối hợp Bệnh viện đa khoa Cái Nước lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với người anh N.T.C.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera an ninh, camera giám sát giao thông và camera của các hộ dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn để truy tìm chiếc ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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