Mưa lớn tại Gia Lai sáng 11.11, hồ An Khê bắt đầu xả nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, tổng lượng mưa ở khu vực phía đông tỉnh phổ biến 60 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực giữa tỉnh từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc. Các địa bàn cần đặc biệt đề phòng gồm Cửu An, An Bình, An Khê, Đak Pơ, Ya Hội, Chư Krey, An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo và Vạn Đức…

Sáng 11.11, do mưa lớn, tràn thoát nước trên đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông) bị ngập. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến chốt chặn, hướng dẫn người dân di chuyển sang các tuyến đường khác.

Cũng trong sáng 11.11, tại phường Quy Nhơn Nam, nước từ trên núi đổ xuống, tràn qua nhiều đoạn trên quốc lộ 1D. Dòng nước chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn.

Nước từ trên núi đổ xuống, tràn qua nhiều đoạn quốc lộ 1D (phường Quy Nhơn Nam) sáng 11.11, khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn ẢNH: Đ.H

Hồ An Khê xả điều tiết, cảnh báo vùng hạ du sông Ba

Tối 10.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vận hành xả nước điều tiết qua tràn hồ An Khê nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời hạn chế gia tăng lũ cho vùng hạ du sông Ba.

Theo số liệu quan trắc lúc 16 giờ ngày 10.11, mực nước hồ An Khê ở mức 428,73 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 429 m. Lưu lượng nước đến hồ đạt 90,78 m³/giây lượng nước xả qua nhà máy về sông Kôn là 48 m³/giây và qua tràn về sông Ba là 4 m³/giây.

Mực nước tại Trạm thủy văn An Khê ở mức 402,81 m, thấp hơn báo động I (404,5 m) là 1,69 m.

Theo dự báo, từ chiều 10.11 đến sáng 12.11, các khu vực An Khê, Kbang, Đak Pơ và Kông Chro có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Hồ An Khê có khả năng xuất hiện lũ nhỏ, lưu lượng nước đến hồ lớn nhất từ 100 - 120 m³/giây, tập trung vào tối 10.11 và rạng sáng 11.11.

Tại khu vực thành phố Quy Nhơn cũ có mưa lớn vào sáng 11.11 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, việc xả nước điều tiết bắt đầu từ 21 giờ ngày 10.11, với lưu lượng ban đầu 15 m³/giây. Sau đó, công ty điều chỉnh tăng hoặc giảm dần theo lượng nước thực tế đổ về hồ, không để tăng đột biến.

Tổng lưu lượng xả qua tràn phải xấp xỉ lưu lượng nước đến hồ, với sai số ±10% và tối đa 120 m³/giây. Mục tiêu là duy trì mực nước hồ không vượt 429 m. Thời gian kết thúc xả dự kiến lúc 17 giờ ngày 14.11 hoặc khi mực nước tại Trạm thủy văn An Khê xuống dưới báo động I và tiếp tục giảm, không còn khả năng xuất hiện lũ mới hoặc có chỉ đạo khác.

Trong quá trình vận hành, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak phải cảnh báo bằng còi hú, loa phát thanh và thông báo cho chính quyền các xã, phường vùng hạ du trước khi mở tràn, cũng như trước mỗi lần tăng lưu lượng xả. Đơn vị phải quan trắc 1 giờ/lần, dự báo lũ đến hồ 3 giờ/lần.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương vùng hạ du thông báo kịp thời việc xả nước đến người dân; nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối trong thời gian hồ xả nước.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ mực nước sông, kiểm soát giao thông tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương được yêu cầu triển khai phương án ứng phó gồm An Khê, An Bình, Cửu An, Ayun Pa, Kbang, Kông Bơ La, Đak Pơ, Ya Hội, Kông Chro, Ia Pa và Phú Thiện.