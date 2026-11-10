Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Quảng Ngãi, sơ tán hàng trăm người dân

Chiều 10.11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn và công tác chỉ đạo ứng phó trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi mưa lớn, có nơi gần 300 mm ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9.11, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to, tập trung tại các xã phía đông và vùng núi phía tây như Kon Plông, Măng Đen, Măng Bút, Xốp, Ngọc Linh, Đăk Plô, Măng Ri.

Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm ở mức cao, như Trà Thanh 303 mm, Sơn Long 296 mm, Măng Bút 247 mm, Trà Hiệp 246 mm, Ba Giang 219 mm, Pờ Ê 208 mm, Sơn Hải 189 mm và Ba Lế 163 mm.

Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn khiến nhiều vị trí cầu tràn, ngầm trên địa bàn tỉnh bị ngập từ sáng 10.11. Cụ thể, tại tuyến đường tỉnh 623B, khu vực cầu tràn Thạch Nham trên tuyến Quảng Ngãi - Sơn Hà bị nước tràn qua. Tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút cũng xảy ra ngập tại một vị trí ngầm tràn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cắm biển cảnh báo sạt lở đất ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MĂNG BÚT

Tại xã Kon Plông, nước ngập hai vị trí cống tràn dẫn vào các thôn Vi Ô Lắk, Vi Koa (xã Pờ Ê cũ) và khu vực cầu tràn trên tuyến đường từ thôn Đăk Xô đi thôn Kon Plinh (xã Hiếu cũ).

Tại xã Măng Bút, một số vị trí trên tuyến đường có nguy cơ sạt lở, nước qua cầu tràn. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông, không để người và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm.

Ngoài ngập lụt, mưa lớn còn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường. Tại xã Ba Xa, hai tuyến đường từ UBND xã đi thôn Nước Chạnh và thôn Ba Ha bị sạt lở. Ở xã Ngọc Linh, đường nội thôn Xã Úa xảy ra sạt lở; tuyến đường Ba Tơ - Ba Tô bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều điểm.

Đáng chú ý, tuyến đường từ thôn Đăk Xô đi thôn Kon Plinh (xã Kon Plông) bị sạt lở một điểm, gây tắc đường.

Nước tràn qua đường, lực lượng chức năng xã Măng Bút giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện qua lại ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MĂNG BÚT

Các địa phương Ba Xa, Ngọc Linh, Măng Bút, Kon Plông và Ba Tơ đã giăng dây, cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông.

Sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở đất tại các khu dân cư, trong sáng 10.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Ba Vì đã tổ chức di dời, sơ tán 13 hộ dân với gần 60 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy.

Cùng ngày, chính quyền xã Ba Xa khẩn trương sơ tán 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Toàn bộ người dân được đưa đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và nhà các hộ lân cận. Chính quyền địa phương đang bố trí, ổn định nơi ăn ở cho các hộ dân.

Lực lượng chức năng xã Ba Vì di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ BA VÌ

Tại xã Kon Plông, đất từ ta luy dương phía sau nhà ông A Môn (thôn Vi Chring) bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã vận động gia đình di dời người và tài sản đến nhà hàng xóm để tạm trú.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến một số cơ sở giáo dục. Tại điểm trường mầm non thôn Đăk Bối (xã Ngọc Linh), ta luy dương phía sau trường bị sạt lở, đe dọa an toàn học sinh nên nhà trường đã cho các em tạm nghỉ học. Trong khi đó, Trường tiểu học và THCS Ba Vinh bị sạt lở tường chắn sân trường với chiều dài khoảng 32 m.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các địa phương đang tập trung chỉ đạo ứng phó ngập lụt; rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là khu dân cư ven suối, chân ta luy, đồi dốc và các tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Công tác cảnh báo, chốt chặn và sơ tán dân được triển khai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.