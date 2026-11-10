Mưa lớn kéo dài, Quảng Ngãi di dời khẩn cấp hàng chục người dân

Ngày 10.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lúc 11 giờ 25 phút ngày 10.11, tại thôn Nước Lầy, Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Vì đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng di dời khẩn cấp người dân tại thôn Nước Lầy, xã Ba Vì (Quảng Ngãi) đến nơi an toàn ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ BA VÌ

Tại đây, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 13 hộ với gần 60 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy.

Lực lượng chức năng xã Ba Vì vận động người dân di dời đến nơi an toàn ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ BA VÌ

Quá trình di dời được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Quảng Ngãi yêu cầu chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ nguy hiểm

Ngày 10.11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành văn bản yêu cầu triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10.11, Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa tại các xã ven biển, đồng bằng và miền núi phía đông bắc tỉnh có thể đạt 300 - 500 mm; các xã còn lại ở khu vực phía đông phổ biến 150 - 350 mm.

Đây được nhận định là đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Trước tình hình này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân. Các cơ quan chức năng phải rà soát, xác định những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, chia cắt, nhất là tại miền núi, ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực ven biển, đảo.

Lực lượng chức năng xã Măng Bút (Quảng Ngãi) cắm biển cảnh báo nguy hiểm ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MĂNG BÚT

Đồng thời, các địa phương cần chủ động phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn xung yếu. Đối với giao thông, phải kiểm soát, hướng dẫn người dân, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan chức năng quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Các đơn vị liên quan cũng phải rà soát an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, chủ động điều tiết nhằm giảm nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Trường hợp xảy ra thiên tai gây ngập sâu, sạt lở, chia cắt, cần kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

Xã Măng Bút cắm biển cảnh báo sạt lở đất ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MĂNG BÚT

Cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại khu vực có nước chảy xiết

Tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), trước nguy cơ sạt lở đất và ngập sâu do mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy quân sự xã đã triển khai cắm biển cảnh báo tại các vị trí ta luy có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực Măng Lây, Đăk Da và Đăk Chờ; đồng thời giăng dây, chốt chặn tại các cầu tràn có nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi lại qua những khu vực đã cắm biển cảnh báo hoặc giăng dây chốt chặn; tuyệt đối không qua ngầm, cầu tràn khi nước dâng cao, dòng chảy xiết. Người dân cũng được cảnh báo không đứng xem, đánh bắt cá hoặc vớt củi tại khu vực nước lớn.

Lực lượng chức năng giăng dây cấm người và các phương tiện đi lại qua cầu tràn ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ MĂNG BÚT

Chính quyền địa phương đề nghị người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chấp hành hướng dẫn, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.