Tàu hàng hơn 23.000 tấn bị mắc cạn ở vịnh Chân Mây do gió to, sóng lớn

Ngày 10.11, thông tin từ UBND Chân Mây - Lăng Cô cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã đang phối hợp Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế nắm bắt tình hình và triển khai các phương án hỗ trợ tàu hàng bị mắc cạn trên địa bàn.

Vị trí tàu hàng bị mắc cạn ẢNH: N.T

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mây - Lăng Cô, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 9.11. Thời điểm này, do thời tiết xấu, gió to và sóng lớn, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO: 9168752) có trọng tải toàn phần 23.620 tấn đã bị rê neo trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ khoảng 16°20'38"N, 107°57'06"E thuộc vịnh Chân Mây.

Vị trí tàu mắc cạn nằm gần khu vực bãi biển resort Laguna thuộc thôn Cảnh Dương, giáp ranh Biển Lộc Bình (xã Vinh Lộc), cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam.

Đây là loại tàu chở hàng rời có chiều dài lớn nhất 150,52 m, chiều rộng 26 m. Tại thời điểm gặp sự cố, tàu không chở hàng, lượng nhiên liệu mang theo gồm 211,81 tấn dầu FO và 51,82 tấn dầu DO, trên tàu có tổng cộng 20 thuyền viên.

Cơ quan chức năng ghi nhận vị trí tàu mắc cạn hiện không gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải chung của khu vực. Tàu đang nằm theo hướng mũi khoảng 123 độ, bị nghiêng trái 2 độ, thả neo trái với 1 đường lằn dưới nước và neo phải 6 đường dưới nước.

Hiện khu vực tàu mắc cạn đang duy trì thời tiết xấu với gió mạnh và biển động; cụ thể gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mây - Lăng Cô vẫn đang tiếp tục phối hợp Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây để theo dõi sát diễn biến và xử lý vụ việc

Như Thanh Niên đã đưa tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong chiều và tối 9.11, trên đất liền và vùng biển thành phố Huế đã có gió mạnh. Ở trung tâm thành phố gió cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; trên biển cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ sáng 10 - sáng 12.11, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 170 - 350 mm, có nơi trên 500 mm (cả đợt từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm).