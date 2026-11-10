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    Nhiều người dân Trà Leng ở Đà Nẵng rời nhà khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường

    Trước diễn biến mưa lớn phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá tại một xã vùng cao ở thành phố Đà Nẵng, chính quyền phải khẩn cấp di dời nhiều người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

    Sáng 10.11, UBND xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp nhiều người dân tại làng Tak Quá (thôn Trà Dơn, xã Trà Leng) đến nơi an toàn do khu vực đồi phía sau nhà có nguy cơ sạt lở.

    Theo kiểm tra của chính quyền địa phương, khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân xuất hiện nguy cơ sạt lở, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã Trà Leng đã chủ động triển khai phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

    Nguy cơ sạt lở đồi núi, nhiều người dân vùng cao Đà Nẵng rời nhà khẩn cấp- Ảnh 1.

    Quả đồi sạt lở, xã Trà Leng phải di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

    ẢNH: C.T.V

    Bên cạnh nguy cơ sạt lở khu dân cư, qua kiểm tra sơ bộ, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã cũng xảy ra tình trạng đất, đá từ taluy sạt xuống mặt đường. Đáng chú ý, đất đá tràn xuống gây ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    UBND xã Trà Leng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt.

    Nguy cơ sạt lở đồi núi, nhiều người dân vùng cao Đà Nẵng rời nhà khẩn cấp- Ảnh 2.

    Di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm

    ẢNH: C.T.V

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    Người dân được yêu cầu không chủ quan, không đi qua những tuyến đường đang bị sạt lở hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời thông báo ngay cho trưởng thôn hoặc UBND xã để có biện pháp xử lý.

    Chính quyền xã Trà Leng nhấn mạnh việc chủ động phòng tránh, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản trước nguy cơ sạt lở đất, đá trong những ngày thời tiết diễn biến phức tạp.

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