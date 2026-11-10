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    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn

    Bá Cường
    Bá Cường
    Mưa lớn trong đêm đã khiến nhiều xã miền núi ở Quảng Trị bị sạt lở, ngập úng chia cắt giao thông, nhiều bản bị cô lập. Các lực lượng đã túc trực, sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến mưa còn tiếp diễn.

    Sáng 10.11, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết do mưa lớn kéo dài trong tối 9.11 đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn xã Kim Ngân bị chia cắt.

    Cụ thể, tại Km28 trên tuyến quốc lộ 9C đã bị sạt lở, một khối lượng lớn đất đá đã tràn ra, bao trùm mặt đường gây chia cắt giao thông. Các ngầm tràn ở bản Khe Giữa, bản Ngân Thủy có mực nước dâng cao và chảy xiết khiến các bản bị cô lập.

    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn- Ảnh 1.

    Sạt lở trên tuyến quốc lộ 9C đoạn đi qua xã Kim Ngân

    ẢNH: UBND XÃ KIM NGÂN

    Tại xã Ba Lòng, mưa lớn cũng đã khiến các cầu trần, cầu Ta Lang, cầu thôn 5 cũ bị ngập khoảng 2,3 m; cầu Thù Lụ, Khe Vò ngập khoảng 1,7 m. Hiện mực nước ở các sông, suối trên địa bàn đang xuống chậm, giao thông bị cản trở.

    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn- Ảnh 2.

    Nhiều tuyến đường ở xã Ba Lòng bị ngập do nước lũ dâng cao gây chia cắt giao thông

    ẢNH: UBND XÃ BA LÒNG

    Trước đó, chiều 9.11, tàu Seatrek (của Singapore), do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, trên tàu có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch đã gặp sự cố trong quá trình neo đậu. Do gió to, sóng lớn nên bị đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ (múi buộc với thân tàu), hiện chỉ còn dây neo ở mũi tàu.

    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn- Ảnh 3.

    Mực nước ở sông, suối tại các xã miền núi Quảng Trị đang dâng cao

    ẢNH: UBND XÃ BẾN QUAN

    Đồn biên phòng Roòn đã triển khai 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại Cảng than nhiệt điện tăng cường gia cố thêm dây neo để đảm bảo an toàn cho tàu. Hiện các lực lượng đã khắc phục xong dây neo, tàu đang duy trì nổ máy.

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