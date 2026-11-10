Gió mạnh khiến hàng loạt cây ngã đổ, Đà Nẵng cảnh báo sạt lở 48 xã phường

Sáng 10.11, chính quyền phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn và gió mạnh kéo dài từ đêm 9.11, trên địa bàn phường ghi nhận nhiều trường hợp cây xanh ngã đổ, gãy cành, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Mưa lớn, gió mạnh kéo dài khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Sơn Trà (Đà Nẵng) bật gốc, ngã đổ, gây cản trở giao thông ẢNH: C.T.V

Theo phản ánh từ các tổ dân phố, cây xanh ngã đổ tại ngã tư Phan Bá Vành - Ngô Thị Hiệu; trước số nhà 99 đường Nguyễn Lâm; số 120 đường Lý Tử Tấn; các vị trí số 120 và 148 đường Hà Tông Huân. Những sự cố này gây cản trở giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm đứt đường dây điện.

Đáng chú ý, tại số 46 đường Nại Hiên Đông 16 (tổ dân phố Nại Hưng 7), cây xanh ngã đổ đè lên xe và đường dây điện, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Tại số 1 đường Trần Quang Khải (tổ dân phố Thành Vinh 4), một cây phượng cũng bị ngã đổ.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà khẩn trương xử lý cây xanh ngã đổ, giải phóng mặt đường sau mưa lớn, gió mạnh ẢNH: C.T.V

Mưa lớn gây ngã đổ cây tại khu vực dân cư phường An Hải ẢNH: HUY ĐẠT

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà đã khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng xử lý cây xanh ngã đổ, giải phóng các tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với ngành điện kiểm tra, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn lưới điện, tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền phường Sơn Trà khuyến cáo người dân không đến gần khu vực cây đổ, dây điện bị đứt hoặc có nguy cơ mất an toàn; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố để được xử lý.

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Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở

Sáng cùng ngày (10.11), Đài khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi cảnh báo, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ cùng ngày), tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Trà Leng 176,4 mm, Phước Chánh 169,4 mm, khu tái định cư TAK Pat 147 mm (xã Trà Leng), Bà Nà 136 mm, Khâm Đức 118,6 mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong ảnh: Nguy cơ xảy ra sạt lở ở xã Trà Leng, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời 3 hộ dân vào sáng 10.11 ẢNH: C.T.V

Một số khu vực trên địa bàn thành phố có độ ẩm đất trên 90%. Trong 6 giờ tiếp theo, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Có 48 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, trong đó có các địa bàn miền núi như: Trà Leng, Trà My, Tây Giang, A Vương, Bến Hiên, Hùng Sơn, Nam Giang, Phước Chánh, Phước Thành; cùng các phường Sơn Trà, Hải Vân, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và xã Hòa Vang...

Chính quyền xã Trà Leng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi mưa lớn tiếp tục kéo dài ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, tại phường Sơn Trà, các khu vực taluy dương, sườn núi phía đông bán đảo Sơn Trà và tuyến đường Hoàng Sa được cảnh báo nguy cơ sạt lở. Tại phường Hải Vân, các taluy dương dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan và đèo Hải Vân cũng nằm trong diện cần đặc biệt lưu ý.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán khi có yêu cầu, hạn chế đi qua sông suối, khu vực sườn dốc, taluy có dấu hiệu sạt trượt.