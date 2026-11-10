Gió lớn quật đổ cây xanh, kéo bung lan can nhà 3 tầng ở Đà Nẵng

Sáng 10.11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong tối 9.11, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây ra nhiều sự cố cây xanh gãy đổ, ngã ra đường và đập vào nhà dân tại một số khu vực trên địa bàn.

Đáng chú ý, khoảng hơn 21 giờ ngày 9.11, lực lượng chức năng nhận tin báo cây xanh đổ vào nhà dân tại khu vực đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cây xanh đổ vào nhà dân trong đêm 9.11 ẢNH: N.H

Ngay sau đó, đơn vị điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Do đường vào nhỏ, xe chuyên dụng không thể tiếp cận vị trí xảy ra sự cố. Các cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển khoảng 300 m để tiếp cận khu vực cây đổ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xanh cao khoảng 15 m được cột cố định vào lan can tầng 3 của một ngôi nhà 3 tầng. Do gió mạnh, cây bị quật ngã sang phía đối diện, chủ nhà dùng dây níu cây canh vào lan can, tránh ngã đổ vào nhà đối diện. Khi gió lớn cây xanh kéo bung khoảng 2/3 lan can tầng 3 ra ngoài. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ lan can bị kéo bung hoàn toàn, khiến cây đổ vào nhà đối diện, đe dọa an toàn người dân.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng khoanh vùng, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng dây và thanh chống tải gia cố lan can tầng 3, hạn chế nguy cơ sập đổ; đồng thời triển khai dây, thiết bị chuyên dụng và cưa xích để cắt hạ cây xanh.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng cắt hạ cây xanh ngã đổ, đồng thời gia cố lan can tầng 3, bảo đảm an toàn cho nhà dân

Đến 21 giờ 15 cùng ngày, lực lượng và phương tiện hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị tiếp tục ứng trực.

Nhiều điểm cây đổ, phường phát cảnh báo khẩn

Trước đó, tối 9.11, chính quyền phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa từng cơn kèm gió lớn.

Theo thông báo, địa phương ghi nhận nhiều điểm có cây ngã đổ. Chính quyền phường khuyến cáo người dân tránh các vị trí có cây đổ, lựa chọn lộ trình an toàn; không tụ tập, dừng đỗ xe hoặc đến gần khu vực nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh. Người dân cũng được đề nghị không tự ý tiếp cận, cắt dọn cây đổ khi chưa bảo đảm an toàn, đặc biệt tại những nơi có dây điện vướng vào cây hoặc rơi xuống đường.

Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê), kéo đứt đường dây điện, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý sự cố ẢNH: N.H

Theo thông tin dự báo, từ ngày 9 - 11.11, thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 450 mm, có nơi trên 550 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp và đô thị.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền phường An Khê khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa to, gió lớn; không trú mưa dưới cây lớn, gần trụ điện, biển quảng cáo hoặc công trình đang thi công. Khi phát hiện cây nghiêng, bật gốc, cành gãy, dây điện đứt hoặc tình huống nguy hiểm, cần kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ dân phố, công an phường hoặc UBND phường để xử lý.

