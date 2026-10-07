Đà Nẵng mưa lớn, quân đội bố trí lực lượng ứng trực các điểm xung yếu

Ngày 7.10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, để kịp thời hỗ trợ người dân.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại phường Hội An Đông ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo yêu cầu, từng phương án phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị phương tiện và đường cơ động, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán trước khi nước lũ dâng cao.

Tùy điều kiện thực tế, người dân có thể được bố trí ở xen ghép với các hộ tại nơi an toàn hoặc đưa đến điểm tránh trú tập trung. Cùng với đó, cần chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ, bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (ở giữa) yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu phường Hội An Đông xây dựng phương án làm điểm về ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định các khu vực trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp.

Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố được giao hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm từng khu vực, trong đó chú trọng các nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Lực lượng, phương tiện được yêu cầu bố trí sẵn sàng tại các khu vực có nguy cơ mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt ẢNH: QUANG CƯỜNG

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, hiệp đồng với các đơn vị liên quan để sẵn sàng cơ động tăng cường cho địa bàn khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành phải được duy trì thông suốt, bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống.

Chủ động chống ngập đô thị

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tập trung phòng, chống ngập nước cục bộ, ứng phó mưa lớn.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khơi thông, thu gom cỏ rác tại các cửa thu nước mưa trên mặt đường; kịp thời tháo dỡ các tấm chắn, vật dụng che đậy gây cản trở dòng chảy.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu khơi thông cửa thu nước, hạn chế nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa lớn ẢNH: CTV

Đơn vị này phải bố trí tối đa nhân lực ứng trực, chuẩn bị phương tiện, thiết bị cơ giới xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ ngập cao; bảo đảm các trạm bơm chống ngập hoạt động ổn định, liên tục. Đồng thời, tập kết máy bơm công suất lớn để hỗ trợ tiêu úng tại các khu dân cư trũng thấp, thoát nước chậm và hạ mực nước các hồ điều hòa để tăng khả năng điều tiết.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo đơn vị phụ trách thoát nước rà soát, khơi thông toàn bộ cửa thu nước trên các tuyến đường được phân cấp quản lý; vận động người dân tháo dỡ vật dụng che đậy cửa thu nước trước nhà, chủ động khơi thông dòng chảy.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân sự túc trực tại các công trình dở dang, triển khai ngay phương án thoát nước tạm thời, nhất là tại những vị trí chưa hoàn thiện đấu nối hoặc từng xảy ra ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 6 - 8.10, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Trong đó, Huế và Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn hơn 100 mm trong 3 giờ. Trong đêm 8 và ngày 9.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Đợt mưa lớn diện rộng có xu hướng mở rộng ra phía bắc và còn khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.10. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.



