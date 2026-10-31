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    Sạt lở hàng chục mét khối đất đá, đường ở vùng cao Đà Nẵng bị chia cắt

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục mét khối đất đá từ taluy đổ xuống tuyến đường ĐH7 NTM, ở một xã của vùng cao thành phố Đà Nẵng, gây ách tắc giao thông, các phương tiện cơ giới không thể lưu thông qua khu vực.

    Sáng 31.10, UBND xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất đá trên tuyến đường ĐH7 NTM, đoạn từ trung tâm UBND xã đi làng Konpin, khiến các phương tiện cơ giới không thể lưu thông qua khu vực.

    Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30.10, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường ĐH7 NTM. Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 15 m, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 40 m³.

    Sạt lở hàng chục mét khối đất đá, đường ở vùng cao Đà Nẵng bị chia cắt- Ảnh 1.

    Tuyến đường ĐH7 NTM sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn

    ẢNH: CTV

    Sự cố khiến tuyến đường bị ách tắc, giao thông qua khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân địa phương.

    Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Linh đã chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.

    Lực lượng chức năng đã tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, đồng thời thông báo, hướng dẫn người dân lựa chọn tuyến đường vòng tránh, không đi qua vị trí nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

    Sạt lở hàng chục mét khối đất đá, đường ở vùng cao Đà Nẵng bị chia cắt- Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở

    ẢNH: CTV

    Hiện Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Linh tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó, khắc phục. Công tác cảnh báo, hướng dẫn người dân được duy trì nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

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