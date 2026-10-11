Nước cuồn cuộn như thác, sạt lở uy hiếp nhà dân ở miền núi Đà Nẵng

Ngày 11.10, một lãnh đạo UBND xã Trà Giáp (thành phố Đà Nẵng) cho biết những ngày qua, trên địa bàn xã mưa rất lớn khiến nước từ các khe suối đổ dồn về sông đục ngầu, cuồn cuộn như thác đổ. Mưa lớn cũng khiến xảy ra sạt lở, đất tràn vào nhà bà Châu Thị Kim Cúc (ở thôn 2, xã Trà Giáp) làm nứt tường, đe dọa an toàn của 6 người trong gia đình.

Lực lượng chức năng xã Trà Giáp sơ tán tài sản của bà Châu Thị Kim Cúc trước nguy cơ sạt lở đe dọa ẢNH: CTV

Khối lượng đất sạt lở ước tính khoảng 15 - 20 m³, rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng xã đã vận động và trực tiếp hỗ trợ gia đình bà Cúc di chuyển đến nơi an toàn.

Trong khi đó, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, cho biết sáng 11.10 trên địa bàn xã cũng có mưa lớn nhưng mưa ngắt quãng, không kéo dài liên tục.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, sáng cùng ngày, trên tuyến đường bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon (thuộc thôn Tak Tố, xã Nam Trà My) xảy ra sạt lở đất. Đất đá cùng cây xanh đổ xuống, chắn gần hết mặt đường, gây cản trở lưu thông của người dân.

Sạt lở xảy ra trên tuyến đường bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon ẢNH: CTV

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức lực lượng dọn dẹp hiện trường để thông tuyến; đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua khu vực sạt lở, hạn chế di chuyển đến những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chỉ lưu thông trở lại khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Trước diễn biến mưa lớn, UBND xã Nam Trà My đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, chủ động tránh xa các khu vực sông suối có dòng chảy mạnh, taluy dương và những vị trí có nguy cơ sạt lở.