Sạt lở liên tiếp sau mưa lớn, nhiều hộ dân vùng cao Đà Nẵng phải rời nhà

Chiều 25.9, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của một số hộ dân.

Cụ thể, tại thôn La La, đất đá từ khu vực đồi cao phía sau sạt xuống, tràn vào 4 nhà dân. Một số vị trí trong khu dân cư bị đất đá vùi lấp, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Sạt lở sau mưa lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở xã vùng cao La Dêê ẢNH: A HẢI

Ngoài ra, nhà của 2 hộ dân khác trong thôn cũng xuất hiện tình trạng nứt móng, sụt lún; taluy âm phía sau nhà bị sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã La Dêê đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ các hộ dân xử lý đất đá, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn bước đầu.

Trong khi đó, tại thôn Công Tà Rơn, mưa lớn làm khu vực quả đồi phía sau nhà dân xuất hiện nguy cơ sạt lở. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã vận động 1 hộ dân chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở ẢNH: A. HẢI

Hộ dân di dời được bố trí ở xen ghép tại nhà người thân và các điểm cộng đồng trong khu vực, nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lớn và nguy cơ sạt lở còn diễn biến phức tạp.

Ông Bùi Thế Anh cho hay địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng thường xuyên nắm tình hình, chủ động di dời dân tại những vị trí có nguy cơ cao, không để người và tài sản bị động khi xảy ra sạt lở, qua đó đảm bảo an toàn cho người dân trong những ngày mưa lớn.