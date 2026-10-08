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    Thời sự

    Mưa lớn kéo dài, miền núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở, nhiều nơi bị chia cắt

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường

    Mưa lớn kéo dài tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều khu vực miền núi xảy ra sạt lở, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

    Sáng 8.10, một lãnh đạo UBND xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ chiều tối 7.10 đến sáng 8.10 trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông.

    Trước tình hình trên, địa phương đã yêu cầu các lực lượng túc trực tại những điểm sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, hướng dẫn người dân, không lưu thông qua các vị trí nguy hiểm.

    Mưa lớn kéo dài, miền núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở, nhiều nơi bị chia cắt- Ảnh 1.

    Sạt lở xảy ra tại gần cầu Nước Na ở thôn 2, xã Trà Linh l

    ẢNH: VĂN ĐỨC

    Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 7.10 đến 1 giờ ngày 8.10 phổ biến 40 - 120 mm.

    Một số nơi có lượng mưa lớn như Kỳ Phú 143,6 mm, Tam Trà 148,4 mm, Tam Kỳ 169,6 mm.

    Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi. Tại một số địa phương, sạt lở đã xảy ra gây chia cắt cục bộ.

    Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực miền núi, tuyến đường qua taluy và những điểm xung yếu.

    Dự báo từ ngày 8.10 đến sáng 9.10, các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 40 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng lưu ý, cần đề phòng mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

    Trong ngày và đêm 9.10, mưa lớn tại Đà Nẵng được dự báo giảm dần. Tuy nhiên, các xã, phường vẫn còn mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài trong những ngày tới.

    Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi; ngập úng tại vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đối với những khu vực đã xảy ra sạt lở, chia cắt, người dân Đà Nẵng cũng được khuyến cáo không cố tình di chuyển qua các điểm có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động theo dõi thông tin cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

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