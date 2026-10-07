Đà Nẵng mở 'luồng xanh', rút ngắn thời gian xử lý thủ tục các dự án

Chiều 7.10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành quyết định triển khai cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và giải ngân vốn.

Tập trung vào các thủ tục có thể ảnh hưởng tiến độ dự án

Theo quyết định, cơ chế "luồng xanh" được áp dụng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước cấp thành phố và cấp xã, phường.

Các thủ tục nằm trong danh mục "luồng xanh" được tổ chức xử lý theo hướng liên thông, chủ động và thực hiện song song những nội dung mà pháp luật cho phép. Đáng chú ý, thời gian giải quyết được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% so với thời hạn tối đa theo quy định hiện hành.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam là 1 trong số hàng chục dự án nằm trong danh mục "luồng xanh" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Danh mục thủ tục được đưa vào cơ chế "luồng xanh" tập trung vào những khâu có tác động trực tiếp đến tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án.

Trong đó có thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đánh giá tác động môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối tượng áp dụng là các dự án đầu tư công trọng điểm, quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên áp dụng cơ chế này đối với các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nhiều dự án hạ tầng lớn vào diện 'luồng xanh'

Ngoài các dự án giáo dục và y tế, danh mục dự án trọng điểm được hưởng cơ chế "luồng xanh" còn có nhiều công trình hạ tầng lớn trong các lĩnh vực giao thông, khoa học - công nghệ, khai thác quỹ đất và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B, quốc lộ 14D, quốc lộ 14G; tuyến đường ven sông Cu Đê; đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố...

Một số dự án khác thuộc nhóm được ưu tiên gồm không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cùng nhiều dự án về logistics, cảng biển, trung tâm dữ liệu, năng lượng và nhà ở xã hội.

Để bảo đảm tiến độ xử lý hồ sơ, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục xây dựng quy trình nội bộ riêng đối với các dự án "luồng xanh", trong đó xác định cụ thể thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Đối với các nội dung cần lấy ý kiến phối hợp, thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, tài liệu. Nếu quá thời hạn này mà cơ quan được lấy ý kiến không có phản hồi thì được xem là thống nhất đối với nội dung được lấy ý kiến, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý song song những công việc có thể thực hiện đồng thời, hạn chế tối đa việc hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều khâu hoặc phát sinh thời gian chờ không cần thiết.

Đối với những nội dung phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, phải được tập trung xử lý sớm và kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố khi vượt thẩm quyền.

UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý, việc áp dụng cơ chế "luồng xanh" phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, không làm thay đổi, cắt giảm hoặc bỏ qua các trình tự, thủ tục, điều kiện và thẩm quyền đã được quy định.