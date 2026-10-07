Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ thi công đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Ngày 7.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết vừa thông báo kết luận của Giám đốc Lê Thành Hưng tại cuộc họp rà soát biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Theo đó, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA) báo cáo, đồng thời yêu cầu đơn vị này tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện và phê duyệt phương án theo quy định.

Đáng chú ý, đối với xe container, phương án sẽ bổ sung hướng phân luồng từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1 về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhằm giảm lượng xe tải trọng lớn đi vào các tuyến đường trong phạm vi thi công.

Phối cảnh dự án cụm nút giao Hòa Xuân ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.ĐÀ NẴNG

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tổ chức cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Lê Đại Hành, để tăng khả năng thông hành trên tuyến.

Tại đường Cách Mạng Tháng Tám, dải phân cách giữa khu vực nút giao với đường Xuân Thủy được đề nghị điều chỉnh để các phương tiện đi từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm có thể quay đầu thuận lợi, bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Ban QLDA được yêu cầu thông báo rộng rãi phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và các đơn vị có nhu cầu sử dụng xe tải trên những tuyến đường cấm.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu bổ sung camera quan sát để theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình phân luồng.

Một nhóm thông tin, gồm: Công an thành phố, Sở Xây dựng, UBND các phường Hòa Cường, Hòa Xuân, Ban QLDA và nhà thầu thi công sẽ được thành lập để cập nhật tình hình tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trong khu vực dự án.

Lực lượng chức năng sẽ theo dõi giao thông tại các nút giao và tuyến đường phân luồng trong giờ cao điểm, đánh giá sau 1 tuần và 1 tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, Ban QLDA sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế trước khi vận hành thử. Thời gian vận hành thử dự kiến 1 tuần trước khi chính thức thi công.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng CSGT - Công an thành phố Đà Nẵng tham mưu điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao lân cận khu vực thi công, phù hợp với tình hình giao thông trong quá trình phân luồng.