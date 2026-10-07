Tiến độ mới nhất dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Liên quan đến dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, theo báo cáo của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư), đến nay công tác giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn thành.

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với quốc lộ 51 ẢNH: LÊ LÂM

Mặt bằng Đồng Nai chỉ còn vướng 1 trường hợp

Cụ thể, đoạn qua TP.HCM đã bàn giao mặt bằng 155/159 trường hợp, các trường hợp còn lại (thuộc phường Long Phước) không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công.

Còn đoạn qua thành phố Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng 234/235 trường hợp, chỉ còn lại 1 trường hợp ở phạm vi nút giao với quốc lộ 51 (thuộc phường Long Thành).

Về tiến độ thi công, tổng sản lượng đạt gần 73% so với hợp đồng. Hiện VEC và các nhà thầu đang phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành phần cầu cạn và đường trong tháng 11.2026. Riêng cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 2.2027 (theo tiến độ hợp đồng).

VEC cũng cho biết thời gian qua, công tác thi công gặp một số vướng mắc. Đó là tình hình thiếu hụt kỹ sư, nhân công, do trong khu vực có nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai. Mặc dù các nhà thầu đã tích cực tìm kiếm để bổ sung, thay thế nhưng gần như khó huy động đủ theo nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung cấp vật liệu cũng gặp áp lực lớn do khối lượng còn lại nhiều. Điển hình như nguồn cung cấp vật liệu nhựa đường khan hiếm bởi ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông. Các nhà thầu đều bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu do đơn vị cung ứng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu.

Nguồn cung nhựa đường khan hiếm do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra, biến động giá vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến dự án. Một số loại vật liệu các địa phương đã công bố giá nhưng thấp hơn so với giá thực tế và chưa đầy đủ.

Đặc biệt trong thời gian từ tháng 3 - 4.2026, do ảnh hưởng chung của tình hình xung đột vũ trang, chính trị thế giới và tình trạng khó khăn về nguồn cung vật liệu trong khu vực các tỉnh Đông Nam bộ… dẫn đến giá xăng, dầu, nhựa đường, đá, sắt thép các loại… biến động lớn, tăng cao bất thường. Tại một số thời điểm, chỉ số giá xây dựng khu vực dự án đi qua chưa được các địa phương công bố đầy đủ, kịp thời làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xác định và điều chỉnh giá.

Mở rộng để đáp ứng nhu cầu đến sân bay Long Thành

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22 km. Trong đó, đoạn từ nút giao Vành đai 2 TP.HCM (phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao Vành đai 3 TP.HCM mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe.

Đoạn từ nút giao Vành đai 3 TP.HCM đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành thì xây mới theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành (bên phải cầu hiện hữu) với quy mô 5 làn xe.

Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là 14.945 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước 6.500 tỉ đồng, số còn lại là vốn VEC thu xếp. Dự án được khởi công vào tháng 8.2025, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2027.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành kỳ vọng sẽ giúp cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bớt quá tải, giải quyết tình trạng kẹt xe, nhất là khi dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến vào tháng 12.2026).