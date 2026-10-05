Quảng Trị lần đầu tiên vận hành 'cơ chế luồng xanh'

Ngày 5.10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu về việc triển khai cơ chế "luồng xanh 24 giờ" và "luồng xanh 60%" trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Theo văn bản do ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện; đơn vị nào không hoàn thành thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, cơ chế "luồng xanh" được triển khai trong giải quyết TTHC và các công việc, nhiệm vụ liên quan đến các dự án trọng điểm. Hồ sơ thuộc diện này được nhận diện, phân luồng và ưu tiên xử lý, tăng cường phối hợp song song giữa các cơ quan nhằm rút ngắn thời gian giải quyết.

Tuy nhiên, "luồng xanh" không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự và thẩm quyền giải quyết TTHC theo quy định pháp luật. Cơ chế cũng không áp dụng đối với TTHC có quy định về thời hạn giải quyết tối thiểu.

Minh họa "cơ chế luồng xanh" của tỉnh Quảng Trị ẢNH: AI MINH HỌA

"Luồng xanh 24 giờ" và "luồng xanh 60%" là gì?

Với "luồng xanh 24 giờ", hồ sơ TTHC sau khi được xác định là hợp lệ phải được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong thời gian không quá 24 giờ. Đối với các công việc, nhiệm vụ không phải TTHC, thời gian hoàn thành cũng không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

Nếu hồ sơ cần lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì phải tổ chức lấy ý kiến song song và chủ động phân bổ thời gian để bảo đảm hoàn thành toàn bộ quy trình trong 24 giờ. Cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời kịp thời; nếu không có ý kiến hoặc gửi ý kiến chậm thì được xem như đồng ý và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được lấy ý kiến.

Trong khi đó, "luồng xanh 60%" không ấn định một mốc thời gian chung là 24 giờ mà yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định này cũng áp dụng với các công việc, nhiệm vụ không phải TTHC.

Cơ quan chủ trì sẽ xác định khoảng thời gian cụ thể theo tỷ lệ rút ngắn để phân bổ cho các cơ quan phối hợp, đồng thời theo dõi, đôn đốc nhằm bảo đảm tổng thời gian từ tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả được rút ngắn tối thiểu 60%.

Trong các lần kiểm tra một số dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị thời gian gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái sang) đã nhắc đến khái niệm "cơ chế luồng xanh" ẢNH: BÁ HOÀNG

Hồ sơ nào được vào "luồng xanh"?

Cơ chế được áp dụng đối với các dự án trọng điểm thuộc danh mục do UBND tỉnh ban hành kèm theo văn bản triển khai.

Cụ thể, "luồng xanh 24 giờ" áp dụng đối với hồ sơ TTHC của các dự án trọng điểm thuộc 7 TTHC trong danh mục. "Luồng xanh 60%" áp dụng đối với hồ sơ TTHC của các dự án trọng điểm thuộc 67 TTHC, gồm 66 TTHC cấp tỉnh và 1 TTHC cấp xã. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh có thể xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và TTHC phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật.

Để tránh nhầm lẫn, đây không phải cơ chế áp dụng cho tất cả TTHC của người dân, doanh nghiệp. Việc một hồ sơ có được đưa vào "luồng xanh" hay không phải căn cứ vào tiêu chí, danh mục dự án và danh mục TTHC được UBND tỉnh quy định.

Với những dự án trọng điểm như Khu cảng quốc tế Mỹ Thủy rất cần được áp dụng "cơ chế luồng xanh" ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ theo 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Khi tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu tiêu chí "luồng xanh" để xác định hồ sơ thuộc "luồng xanh 24 giờ" hay "luồng xanh 60%".

Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được gắn dấu nhận diện. "Luồng xanh 24 giờ" sử dụng ký hiệu "mũi tên xanh - LXQT 24H", còn "luồng xanh 60%" sử dụng ký hiệu "mũi tên xanh - LXQT 60%". Với hồ sơ điện tử, việc nhận diện được thực hiện bằng mã hoặc nhãn "luồng xanh" trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Sau đó, bộ phận tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm xử lý.

Trường hợp hồ sơ "luồng xanh 24 giờ" phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý trong vòng 2 giờ làm việc. Nếu vướng mắc không thể giải quyết trong thời gian phù hợp để bảo đảm mục tiêu 24 giờ, cơ quan chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho cơ quan tiếp nhận và tổ chức, cá nhân biết nguyên nhân, lý do; hồ sơ được chuyển sang quy trình "luồng xanh 60%".

Đơn vị không hoàn thành, thủ trưởng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh

Để vận hành cơ chế, UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện "luồng xanh". Tổ trưởng là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Vai trò của tổ là hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc liên ngành đối với các dự án thuộc diện "luồng xanh".

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra các dự án trọng điểm ở địa bàn phường Đông Hà (Quảng Trị) ẢNH: THANH LỘC

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã phải tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; cắt giảm quy trình nội bộ, phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải quyết hồ sơ. Các cơ quan cũng phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân khi hồ sơ không được giải quyết theo yêu cầu của cơ chế.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi trạng thái, thời gian xử lý hồ sơ trên hệ thống, thiết lập cảnh báo đối với hồ sơ có nguy cơ không bảo đảm thời gian; tổng hợp tỷ lệ hoàn thành, hồ sơ không đạt mục tiêu "luồng xanh" và nguyên nhân để báo cáo UBND tỉnh.

Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh là đầu mối phối hợp hỗ trợ trong quá trình thực hiện các dự án thuộc danh mục "luồng xanh"; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC để chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý và theo dõi kết quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương cơ chế "luồng xanh". Đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.