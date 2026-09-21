Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn ẢNH: B.H

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê quán tại phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành quản lý xã hội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương ẢNH: B.H

Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 7.2024 đến tháng 11.2025, ông Vương Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán ở tỉnh Ninh Bình có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sỹ công nghệ thông tin, thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tân Bí thư và Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ẢNH: B.H

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, vào ngày 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.