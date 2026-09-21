Bầu ông Bùi Hoàng Phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 21.9, tại phường Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 5.

Ông Bùi Hoàng Phương (bên trái) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ẢNH: B.H

Tại kỳ họp, với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 100%), HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương và ông Lê Hồng Vinh (giữa) ẢNH: B.H

HĐND tỉnh Quảng Trị không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước đó, nhưThanh Niên đã thông tin, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán ở tỉnh Ninh Bình có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, là ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch gồm các ông Hoàng Nam, Lê Đức Tiến, Lê Văn Bảo, Hoàng Xuân Tân và Phan Phong Phú; trong đó ông Hoàng Nam là Phó chủ tịch Thường trực.