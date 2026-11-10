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    Tàu sắt nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

    Hải Phong
    Hải Phong
    Một tàu sắt nước ngoài vừa trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Hiện cơ quan chức năng chưa liên lạc được với các thuyền viên trên tàu.

    Sáng 10.11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một tàu sắt nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh. Hiện cơ quan chức năng chưa liên lạc được với các thuyền viên trên tàu.

    Tàu sắt nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 1.

    Tàu sắt trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

    ẢNH: BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG NGÃI

    Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 6 giờ ngày 10.11, tại vùng biển cách bờ biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện một tàu sắt trôi dạt vào bờ.

    Tàu có cabin màu trắng, thân sơn xanh, đỏ. 

    Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã triển khai bảo vệ khu vực tàu trôi dạt, không cho người dân tiếp cận nhằm đảm bảo an toàn; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, bảo vệ phương tiện.

    Quảng Ngãi cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

    Cũng trong sáng 10.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

    Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 - 180 mm, có nơi vượt 180 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Sơn Long (xã Sơn Tây) 216 mm, Xã Hiếu (xã Kon Plông) hơn 187 mm và Măng Bút (xã Măng Bút) 187 mm.

    Tàu sắt nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 2.

    Sáng 10.11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có mưa lớn, kèm gió

    ẢNH: HẢI PHONG

    Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa ở khu vực phía đông có khả năng đạt 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; vùng núi cao phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

    Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

    Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, không đến gần khu vực tàu trôi dạt và các vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

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