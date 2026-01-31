Bắt 4 tàu sắt chở gần 800 mét khối cát từ hướng biển đi vào sông Cửa Đại

Ngày 30.1, tin từ Hải đội biên phòng 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long tuần tra, phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện có hành vi vận chuyển cát trái phép trên khu vực sông Cửa Đại.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số lượng cát Ảnh: Nam Long

Theo đó, tàu sắt số hiệu TN 0606 do C.T.T (31 tuổi, ở xã Phước Đông, Tây Ninh) điều khiển; tàu sắt số hiệu BTr 8398 do V.T.Đ (49 tuổi, ở xã Bảo Thạnh, Vĩnh Long) điều khiển; tàu không mang biển kiểm soát do P.M.N (32 tuổi, ở xã Thới Thuận, Vĩnh Long) điều khiển và tàu sắt số hiệu BTr 5741 do P.Q.K (39 tuổi, ở xã Long Hựu, Tây Ninh) điều khiển đi từ hướng biển vào sông Cửa Đại.

Chủ các phương tiện đều không xuất trình được các giấy tờ về nguồn gốc cát Ảnh: Nam Long

Qua kiểm tra, cả 4 phương tiện đang chở gần 800 m3 cát, tất cả các chủ tàu đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, văn bằng, chứng chỉ theo quy định; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Hải đội biên phòng 2 đang phối hợp phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long tiếp tục điều tra, xác minh, lập hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.