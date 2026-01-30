'Thổi' giá mỏ cát hơn 308 lần khi đấu giá: 6 bị cáo lãnh án tù

Ngày 30.1, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” đối với các bị cáo: Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi, con của Nguyễn Sĩ Khoa, cùng ở TP.Đà Nẵng).

Tất cả 6 bị cáo liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa (đứng giữa) 18 tháng tù

ẢNH: Đ.X

Theo HĐXX, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022 do Nguyễn Sỹ Minh Tiến làm tổng giám đốc và đứng tên đại diện pháp luật. Tuy nhiên mọi việc quản lý và điều hành công ty đều do Khoa chỉ đạo. Công ty CP Nông Sơn Farm do Võ Thị Hồng Nhung (em vợ Khoa) làm tổng giám đốc và đứng tên đại diện pháp luật. 2 công ty này, mỗi công ty chỉ có vốn chủ sở hữu thực tế 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trước thời điểm tham gia đấu giá mỏ cát ĐB2B (ở xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, Quảng Nam cũ), Khoa (với vai trò là quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty CP MT Quảng Đà) đã chỉ đạo Đỗ Thị Lệ (em họ của Khoa, làm kế toán tại 2 công ty nói trên) lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng khống vốn góp chủ sở hữu của 2 công ty lên lần lượt 200 tỉ đồng và 150 tỉ đồng. Các báo cáo tài chính sau đó được in, ký, đóng dấu và đưa vào hồ sơ năng lực nộp cho đơn vị tổ chức đấu giá.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Đỗ Thị Lệ thừa nhận đã ký giả chữ ký của Nguyễn Sỹ Minh Tiến trên báo cáo tài chính.

Về phiên đấu giá ngày 18.10.2024, HĐXX xác định các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Bảy, Lê Nguyễn Đông Quân (cùng làm việc tại 2 công ty trên) đã thông đồng, trao đổi với nhau qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin để điều hành việc trả giá theo chỉ đạo từ Khoa.

Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà đã trúng đấu giá mỏ cát với giá hơn 370 tỉ đồng, tăng hơn 308 lần so với giá khởi điểm (1,2 tỉ đồng).

Tuy nhiên, sau khi vụ việc bị phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường, UBND TX.Điện Bàn (Quảng Nam cũ) đã ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi vi phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 144,6 triệu đồng cho Nhà nước, đơn vị tổ chức đấu giá và các doanh nghiệp tham gia phiên đấu giá.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa 18 tháng tù, Đỗ Thị Lệ 12 tháng tù, Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù, Lê Nguyễn Đông Quân 12 tháng tù. Riêng các bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến cùng bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX còn tuyên cấm 6 bị cáo tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.