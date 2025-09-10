CSGT phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép ở Đồng Tháp

Ngày 10.9, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, lực lượng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý phương tiện vận chuyển cát trái phép ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Cụ thể, ngày 8.9, trong lúc tuần tra trên sông Tiền (đoạn qua xã Bình Ninh), tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn phát hiện phương tiện thủy do H.M.T (32 tuổi, ngụ Vĩnh Long) quản lý, đang neo đậu có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có gần 350 m3 cát, nhưng H.M.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 6.9, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra phương tiện thủy do L.M.C (ngụ Đồng Tháp) điều khiển, phát hiện chở gần 200 m3 cát không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, L.M.C không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn điều khiển phương tiện; đồng thời phương tiện vi phạm chở quá tải.

Bước đầu, H.M.T và L.M.C khai nhận số cát trên được mua lại từ các đối tượng ở Vĩnh Long để bán lại kiếm lời.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển cát trái phép theo quy định pháp luật.

