Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép ở Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân
10/09/2025 12:38 GMT+7

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép.

Ngày 10.9, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, lực lượng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý phương tiện vận chuyển cát trái phép

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Cụ thể, ngày 8.9, trong lúc tuần tra trên sông Tiền (đoạn qua xã Bình Ninh), tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn phát hiện phương tiện thủy do H.M.T (32 tuổi, ngụ Vĩnh Long) quản lý, đang neo đậu có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có gần 350 m3 cát, nhưng H.M.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 6.9, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra phương tiện thủy do L.M.C (ngụ Đồng Tháp) điều khiển, phát hiện chở gần 200 m3 cát không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, L.M.C không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn điều khiển phương tiện; đồng thời phương tiện vi phạm chở quá tải.

Bước đầu, H.M.T và L.M.C khai nhận số cát trên được mua lại từ các đối tượng ở Vĩnh Long để bán lại kiếm lời.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển cát trái phép theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Phạt tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền

Đồng Tháp: Phạt tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền

Sau khi bắt quả tang tàu sắt TG-158.99 chở hơn 40 m³ cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền, Công an Đồng Tháp xử phạt chủ tàu 45 triệu đồng, tịch thu tang vật và buộc tháo dỡ hệ thống bơm, hút cát gắn trên phương tiện.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT vận chuyển cát chở quá tải CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp vận chuyển khoáng sản trái phép Không rõ nguồn gốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận