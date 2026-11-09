Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế, vì sao vốn đầu tư công mới giải ngân 63,9%?

Ngày 9.11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng qua của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả khả quan, nhưng tình hình giải ngân đầu tư công còn chậm.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 125.000 tỉ đồng, tăng 15,2%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 3,4 tỉ USD, tăng hơn 40% và vượt 9% kế hoạch năm.

Xe cơ giới thi công đường Thanh Niên, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), góp phần giải ngân đầu tư công địa phương ẢNH: PHẠM ANH

Tổng thu ngân sách của Quảng Ngãi đạt hơn 29.700 tỉ đồng, bằng gần 88% dự toán năm. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Trong 10 tháng, toàn tỉnh có 1.391 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, có 613 doanh nghiệp giải thể, tăng hơn 156% và 914 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Giải ngân đầu tư công chỉ đạt 63,9% kế hoạch

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dù có chuyển biến trong tháng 10 nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong tháng này, toàn tỉnh giải ngân thêm hơn 1.000 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng, số vốn giải ngân đạt 4.966 tỉ đồng, tương đương 63,9% kế hoạch.

Kết quả này thấp hơn 10,2 điểm phần trăm so với tỷ lệ bình quân chung cả nước (74,1%). Đáng lo ngại, tiến độ giải ngân giữa các chủ đầu tư và các nguồn vốn chưa đồng đều. Một số chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp; tiến độ triển khai dự án và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu.

Đầu tháng 9 vừa qua, mặt bằng dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong (Quảng Ngãi) đã có bước tiến mới, tình hình giải ngân đầu tư công ở đây được cải thiện ẢNH: PHẠM ANH

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ODA còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Trước đó, trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các chủ đầu tư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ động đăng ký chỉ tiêu giải ngân hằng tháng; thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh vốn giữa các dự án, ưu tiên bố trí cho những dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đặc biệt, các đơn vị được giao khoảng 65% tổng vốn đầu tư công, phải nỗ lực giải ngân hết số vốn được giao. Cùng với đó, các đơn vị cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với công tác chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá, bảo đảm đúng quy định và phản ánh thực chất kết quả thực hiện của từng đơn vị. Sở Nội vụ được giao nghiên cứu sử dụng kết quả chấm điểm làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người đứng đầu vào cuối năm.