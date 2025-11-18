Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Tàu sắt có 2.000 lít dầu bị sóng đánh mắc cạn

Hải Phong
Hải Phong
18/11/2025 20:05 GMT+7

Tàu sắt bị sóng lớn đánh gãy bánh lái, trôi dạt vào bờ khi đi qua vùng biển Quảng Ngãi. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm phương án ứng cứu.

Tối 18.11, ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND P.Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng lên phương án cứu hộ một tàu sắt bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và mắc cạn tại bờ biển thuộc tổ dân phố Trung Lý.

Quảng Ngãi: Tàu sắt có 2.000 lít dầu bị sóng đánh mắc cạn- Ảnh 1.

Tàu sắt bị mắc cạn tại bờ biển tổ dân phố Trung Lý (P.Đức Phổ, Quảng Ngãi)

ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, ngày 16.11, tàu sắt số hiệu HY 0459, công suất 250 CV do ông Nguyễn Công Sinh (ở Hải Phòng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang trên hải trình từ Hải Phòng vào Cần Giờ khi đi qua vùng biển Quảng Ngãi tàu bất ngờ gặp sự cố gãy bánh lái. Trên tàu lúc đó có 5 thuyền viên.

Sau sự cố, mất khả năng điều khiển và trôi dạt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu bị sóng lớn đánh tấp vào bờ và mắc cạn tại bờ biển thuộc khu vực Trung Lý; tàu có khoảng 2.000 lít dầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND P.Đức Phổ phối hợp Đồn biên phòng Phổ Quang và Trà Câu cử lực lượng đến hỗ trợ. Các thuyền viên được đưa lên bờ an toàn.

Quảng Ngãi: Tàu sắt có 2.000 lít dầu bị sóng đánh mắc cạn- Ảnh 2.

Tàu bị sóng đánh dạt một phần lên bờ

ẢNH: H.P

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn biên phòng Phổ Quang (Quảng Ngãi), cho biết sức khỏe cả 5 thuyền viên đều ổn định, không có ai bị thương. Nguy cơ tràn dầu được đánh giá là không cao, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn cử người túc trực để theo dõi.

"Chúng tôi đã hỗ trợ thuyền trưởng gia cố tạm thời phần bánh lái và bố trí nơi lưu trú cho các thuyền viên trong thời gian chờ cứu hộ", trung tá Thư nói.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, sóng to gió lớn liên tục, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể triển khai việc di chuyển hoặc kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Một phần thân tàu đã bị cát lấp sâu, gây khó khăn cho phương án cứu hộ. 

Đồn biên phòng Phổ Quang đang phối hợp với một đơn vị chuyên môn tại Khu kinh tế Dung Quất để khảo sát, đánh giá mức độ mắc cạn và đề xuất phương án trục vớt phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

mắc cạn sóng lớn tràn dầu Quảng Ngãi tàu sắt
