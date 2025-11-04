Tàu chở 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn: Ưu tiên xử lý 2.200 khối dầu trên tàu

Sáng 4.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp khẩn cùng các cơ quan chức năng bàn các biện pháp ứng phó, xử lý vụ việc liên quan đến tàu biển Star Bueno chở 175.000 tấn quặng sắt bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, không để xảy ra sự cố tràn dầu.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi báo cáo sự việc tàu Star Bueno chở 175.000 tấn quặng sắt bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất ẢNH: Đ.H

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu biển Star Bueno, quốc tịch Liberia, hành trình từ Saldanha Bay (Nam Phi) đến vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất neo an toàn lúc 13 giờ 30 ngày 24.10. Do điều kiện thời tiết xấu, tàu bị trôi neo và mắc cạn lúc 14 giờ 40 ngày 26.10.

Theo đó, đơn vị đã có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, đơn vị tham gia cứu hộ khẩn trương trình phương án cứu hộ, bảo đảm an toàn cho tàu biển Star Bueno. Đồng thời, xây dựng, triển khai kế hoạch di chuyển tàu đi về Vũng Tàu để tránh thời tiết xấu, kết hợp chuyển tải trả hàng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía chủ tàu, đại lý hàng hải, thuyền trưởng tàu biển Star Bueno thay đổi kế hoạch, không di chuyển đi Vũng Tàu mà neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

Tàu biển Star Bueno chở gần 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở biển Dung Quất, Quảng Ngãi ẢNH: VĂN TÁNH

Hiện tại, các đơn vị tham gia cứu hộ cử 12 thành viên đang tiếp tục sử dụng các trang thiết bị, gồm: 12 máy bơm, 2 máy nén khí hoạt động liên tục duy trì tình trạng an toàn của tàu.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, lo ngại nhất hiện nay là gần 2.200 khối dầu DO, FO trên tàu biển Star Bueno chưa thể đưa ra khỏi tàu khi bão số 13 sắp đổ bộ vào vùng biển miền Trung.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu biển Star Bueno và các đơn vị liên quan do chủ tàu thuê tiếp thu các ý kiến của ngành chức năng. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng chủ tàu xây dựng các phương án tổ chức thực hiện an toàn cao nhất về con người, môi trường và tài sản của chủ tàu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị phải ưu tiên việc xử lý 2.200 khối dầu DO, FO nếu tàu neo đậu tại vùng biển Dung Quất; không để thuyền viên trên tàu khi bão số 13 vào bờ.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan đưa phương án ứng phó, xử lý sự cố tàu biển Star Bueno trước 15 giờ ngày 4.11. Các biện pháp, phương án ưu tiên an toàn tính mạng, môi trường vùng biển và tài sản.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo vụ tàu biển Star Bueno chở gần 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở biển Dung Quất ẢNH: Đ.H

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tàu biển Star Bueno (quốc tịch Liberia) của Công ty TNHH TM - Logistic Thái Bình Dương chở 22 thuyền viên quốc tịch Philippines và Ukraine đang neo chờ hướng dẫn vào cảng thì bị sóng lớn đánh trôi neo và mắc cạn ở vùng biển Dung Quất, trên tàu chở 175.000 tấn quặng sắt.

Đến sáng 29.10, tàu tự nổi trở lại nhưng thuyền trưởng phát hiện 3 hầm hàng (số 1, 5 và 7) bị nước biển xâm nhập. Thuyền viên đã sử dụng máy bơm di động để bơm nước ra ngoài nhằm khắc phục tạm thời.