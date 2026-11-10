Khánh Hòa cảnh báo mưa lớn kéo dài, nhiều xã đối mặt nguy cơ cao lũ quét

Ngày 10.11, Khánh Hòa tiếp tục được cảnh báo mưa lớn từ nay đến hết đêm 11.11, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh, mưa lớn đã bắt đầu từ đêm qua. Phía bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm. Có nơi trên 100 mm như xã Diên Điền đo được 102,4 mm.

Trong 12 giờ tới, phía bắc tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 20 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, mưa tập trung nhiều hơn ở các khu vực Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Bác Ái, Ninh Sơn, Vạn Ninh và Đại Lãnh.

Đêm 11 và ngày 12.11, Khánh Hòa vẫn còn mưa vừa, cục bộ mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Theo bản tin cảnh báo nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới, phát lúc 9 giờ ngày 10.11, hai xã Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh ở mức nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; năm xã Tây Ninh Hòa, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Diên Điền và Diên Lâm ở mức nguy cơ cao.

Nhiều xã, phường khác cũng nằm trong vùng cảnh báo như phường Bắc Nha Trang, Ninh Hòa, Hòa Thắng, các xã Tu Bông, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Cam Lâm, Cam An và Khánh Sơn.

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ ẢNH: BÁ DUY

Mưa lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Khu vực phía bắc tỉnh cần đặc biệt đề phòng trong ngày hôm nay. Mưa giông kèm lốc, sét, gió mạnh còn có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Biển động mạnh, gió giật cấp 9

Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 9; Trạm hải văn Ninh Hải đo được gió giật 23 m/s.

Ngày và đêm 10.11, vùng ven biển Khánh Hòa có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng ngoài khơi và đặc khu Trường Sa gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, kèm mưa rào và giông mạnh. Riêng khu vực Song Tử Tây gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Sáng 11.11, gió trên vùng biển Khánh Hòa giảm còn cấp 5, có lúc cấp 6; ngoài khơi và đặc khu Trường Sa vẫn có gió giật cấp 7 - 8, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh.