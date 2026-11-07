Gần 90 triệu người di dời đối mặt rủi ro khí hậu nghiêm trọng

Báo cáo còn chỉ ra gần 75% số người buộc phải di dời trên toàn cầu đang sống ở những quốc gia đối mặt với các rủi ro nghiêm trọng liên quan đến khí hậu như Afghanistan và Bangladesh.

Người dân lội qua dòng nước lũ sau những trận mưa lớn tại TP.Chattogram (Bangladesh) ngày 12.7 Ảnh: AFP

Báo cáo nêu trường hợp một phụ nữ Sudan tị nạn đã rời khỏi vùng xung đột al-Fashir vào tháng 6.2023 để đến khu định cư Farchana ở miền đông Chad. Người phụ nữ này cho hay đôi khi cô phải trải qua cả tuần mà không có nước sạch để sử dụng, buộc phải đi quãng đường ngày càng xa hơn để tìm các nguồn nước thay thế, trong khi các lòng sông theo mùa gần đó dần cạn kiệt dưới tác động của nắng nóng ngày càng gay gắt.

Cũng theo tài liệu mới của UNHCR, biến đổi khí hậu đang khiến việc hồi hương bền vững của những người phải di dời trở nên khó khăn hơn. Trong nửa đầu năm 2026, hơn 2/3 số người tị nạn hồi hương đã trở về những quốc gia có nguy cơ cao trước các hiểm họa liên quan khí hậu, khiến họ đối mặt với rủi ro phải tiếp tục di dời một lần nữa.

Tại Syria, nơi gần 4 triệu người phải di dời đã trở về trong thời gian gần đây, người dân đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng và lượng mưa thất thường. Trong khi đó, lũ lụt dọc theo sông Euphrates vào tháng 5 đã phá hủy nhiều nhà cửa và khiến hàng ngàn người phải di dời.

UNHCR cũng cảnh báo rằng hiện tượng siêu El Nino được dự báo có thể làm trầm trọng thêm những rủi ro liên quan đến khí hậu tại nhiều quốc gia đang tiếp nhận người tị nạn, đồng thời gây ra làn sóng di cư mới. Tại Đông Phi, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng có thể khiến tới 3 triệu người ở Somalia, Kenya, Nam Sudan và Uganda phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm nay. Còn tại khu vực Sahel, hạn hán, lũ lụt và xung đột có thể làm gia tăng sự cạnh tranh đối với các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm, trong khi một số khu vực tại châu Á đang đối mặt với nguy cơ cao hơn về hạn hán, lũ lụt và lốc xoáy, theo UNHCR.

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Trước tình hình như trên, UNHCR kêu gọi các chính phủ và tổ chức tài chính khí hậu tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 31 (dự kiến diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9-20.11) tăng cường nguồn vốn cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Hôm 4.11, một báo cáo khác của LHQ cho thấy những quốc gia giàu có vẫn chưa đáp ứng được mức 305 tỉ USD cần thiết mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khi những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, theo Reuters.



