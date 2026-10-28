Đề xuất ban bố ‘tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu’ vì biến đổi khí hậu

Theo báo cáo được công bố ngày 28.10 trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 31 (dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ), nhóm gồm 146 nhà nghiên cứu từ 30 quốc gia chỉ ra rằng riêng trong năm 2023, thế giới ghi nhận mức kỷ lục 710.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Trong đó, hơn 70% số ca tử vong có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Cháy rừng tại tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia ngày 23.10 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP dẫn lời bà Marina Romanello, Giám đốc dự án nghiên cứu Lancet Countdown, nhấn mạnh đã có hơn 3 triệu người tử vong trên toàn cầu trong vòng 8 năm (2016 - 2023) kể từ khi Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu được ký kết. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu giúp kêu gọi các quốc gia triển khai những biện pháp quyết liệt hơn nhằm chống biến đổi khí hậu. Bà Romanello nói rằng các nước cần có cách tiếp cận tổng thể, xây dựng chiến lược ứng phó dài hạn nhằm nâng cao khả năng chống chịu, thay vì chỉ phản ứng thụ động khi các trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Bên cạnh thiệt hại về người, nhiệt độ tăng cao còn làm giảm năng suất lao động, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 1.000 tỉ USD mỗi năm trong 3 năm qua. Báo cáo của The Lancet nêu rằng Đông Nam Á và châu Phi là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tổn thất kinh tế lần lượt tương đương 3,9% và 3,2% GDP, cao hơn nhiều so với mức 0,2% GDP của châu Âu.

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Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận điểm sáng khi đầu tư vào năng lượng sạch tính đến năm 2025 đã đạt 2.100 tỉ USD, gấp đôi mức đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm 80% năng lượng toàn cầu và là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia cảnh báo những bất ổn địa chính trị trong 2 năm qua đã làm giảm sự quan tâm dành cho vấn đề khủng hoảng khí hậu. Ngoài ra, dù tài trợ cho nghiên cứu y tế liên quan đến khí hậu đã tăng gấp 7 lần (đạt 316 triệu USD vào năm 2024), 84% nguồn tiền này lại chảy về các nước phát triển, trong khi những quốc gia kém phát triển đang gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.