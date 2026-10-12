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    Nhiệt độ Thái Bình Dương phá kỷ lục, El Nino có thể mạnh nhất lịch sử

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Giới chuyên gia cho biết hiện tượng El Nino đang ngày càng tăng cường và đã đẩy nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương lên mức kỷ lục.

    Theo Hãng tin AFP ngày 12.10, Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) thời gian qua đã chọn một số khu vực trên Thái Bình Dương làm nơi trọng điểm để giám sát ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Theo đó, cơ quan này vừa ghi nhận nhiệt độ tại những khu vực nêu trên đã chạm 29,7 độ C vào tháng 9, mức cao kỷ lục trong cùng kỳ.

    Nhiệt độ Thái Bình Dương phá kỷ lục, El Nino có thể mạnh nhất lịch sử - Ảnh 1.

    Ảnh vệ tinh chụp 3 cơn bão hình thành trên Thái Bình Dương vào ngày 3.9

    ẢNH: AFP

    Mức nhiệt này đã vượt qua đỉnh điểm của các đợt El Nino mạnh trước đây vào các năm 1982 - 1983, 1997 - 1998 và 2015 - 2016. Theo Copernicus, số liệu mới nhất cho thấy đợt El Nino hiện tại sở hữu cường độ đặc biệt mạnh, dù hiện tượng này vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Các chuyên gia thời gian qua đã liên tục cảnh báo rằng đợt El Nino hiện nay có thể mạnh nhất lịch sử.

    Không chỉ châu Âu, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) hôm 9.10 cũng thông tin El Nino đang ở "cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận", với nhiệt độ tại khu vực giám sát cao hơn mức thông thường 4 độ C.

    Về bản chất, El Nino là tình trạng nóng lên của chu kỳ khí hậu tự nhiên, làm tăng nhiệt độ nước biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Hiện tượng này thường xuất hiện với chu kỳ từ 2 đến 7 năm và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Nó gây ra những thay đổi lớn về sức gió, áp suất và lượng mưa trên toàn thế giới, qua đó làm tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu.

    Hệ lụy của El Nino đang bộc lộ rõ rệt. Cùng với sự mạnh lên của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình bề mặt nước biển toàn cầu trong tháng 9 đã chạm mức kỷ lục 21,05 độ C, xô đổ cột mốc 20,92 độ C của cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, thế giới vừa trải qua tháng 9 nóng thứ hai trong lịch sử, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình là 16,27 độ C - cao hơn 1,63 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900).

    Các chuyên gia dự báo đợt El Nino hiện tại có khả năng sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục mới vào năm 2027.

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