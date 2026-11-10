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    Mưa lớn ở Quảng Ngãi, nước tràn cầu, cây xanh ngã đổ

    Hải Phong
    Hải Phong
    Mưa lớn khiến nước tràn qua cầu tràn Thạch Nham (Quảng Ngãi), buộc chính quyền địa phương phải chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ, lũ quét và sạt lở đất.

    Sáng 10.11, nước lũ tràn qua cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi), buộc chính quyền địa phương phải đặt biển cảnh báo, lập rào chắn và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại. Mưa lớn, gió mạnh cũng khiến nhiều cây xanh ngã đổ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

    Mưa lớn ở Quảng Ngãi, nước tràn cầu, cây xanh ngã đổ- Ảnh 1.

    Nước lũ tràn qua cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi), chính quyền địa phương lập rào chắn, đặt biển cảnh báo

    ẢNH: V.V

    Ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ, cho biết nước đã tràn qua cầu tràn Thạch Nham trên tuyến đường từ khu vực Trà Giang đi Sơn Hạ. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, lập rào chắn và chốt chặn, không cho người dân, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

    Không chỉ gây ngập cầu tràn, mưa lớn kèm gió mạnh còn làm nhiều cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường ở xã Trà Bồng (Quảng Ngãi). Lực lượng công an xã cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức cưa, dọn dẹp cây cối, giải phóng mặt đường để người dân lưu thông an toàn.

    Mưa lớn ở Quảng Ngãi, nước tràn cầu, cây xanh ngã đổ- Ảnh 2.

    Lực lượng công an xã Trà Bồng cùng các đơn vị tổ chức cưa, dọn dẹp cây cối, giải phóng mặt đường để người dân lưu thông an toàn

    ẢNH: CÔNG AN XÃ TRÀ BỒNG

    Tại xã An Phú, gió lớn khiến nhiều cây xanh ở khu dân cư 623C, thôn Nghĩa Dũng bị ngã đổ; một số cây dương liễu ở khu vực biển Phổ An cũng bị gãy.

    Ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị dọn dẹp cây ngã đổ, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiệt hại do mưa lớn.

    Mưa lớn ở Quảng Ngãi, nước tràn cầu, cây xanh ngã đổ- Ảnh 3.

    Cây cối trong khu dân cư ở xã An Phú bị ngã đổ do mưa lớn

    ẢNH: N.X

    Chính quyền địa phương đề nghị người dân kiểm tra, gia cố nhà cửa, mái tôn; chằng chống cây cối, cắt tỉa những cành có nguy cơ gãy đổ; khơi thông cống rãnh, mương thoát nước để hạn chế ngập úng. Người dân cũng cần chủ động kê cao tài sản, bảo vệ lương thực, thực phẩm.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

    Cũng trong sáng 10.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết mực nước trên các sông trong tỉnh đang tăng dần, hiện vẫn ở dưới mức báo động 1.

    Dự báo từ ngày 10 - 12.11, trên các sông ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi và thượng nguồn sông Đăk Bla (khu vực phía tây tỉnh) có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông được dự báo dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

    Mưa lớn ở Quảng Ngãi, nước tràn cầu, cây xanh ngã đổ- Ảnh 4.

    Quảng Ngãi hiện đang có mưa lớn

    ẢNH: HẢI PHONG

    Đáng chú ý, đợt lũ này có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi; ngập lụt ở các vùng trũng thấp, cầu tràn và khu vực ven sông thuộc lưu vực các sông trong tỉnh.

    Theo cơ quan khí tượng, lũ có thể gây hư hỏng các công trình cầu, cống, hệ thống thoát nước; ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, môi trường, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; không đi qua những cầu tràn, khu vực ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết để bảo đảm an toàn. 

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