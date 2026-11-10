Cận cảnh mưa lớn làm gãy trụ viễn thông, trôi cầu, ngập nhiều nơi ở Khánh Hòa

Ngày 10.11, Khánh Hòa tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn từ nay đến hết đêm 11.11. Nhiều địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa kéo dài. Theo cơ quan chức năng, từ đêm 9.11 đến trưa 10.11, khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm.

Trôi cầu, cấm tắm biển

Tại Nha Trang, trưa 10.11, mưa lớn khiến giàn hoa giấy trên đường Mê Linh - Mạc Đĩnh Chi bị gãy đổ, kéo theo một trụ viễn thông bị ảnh hưởng, gãy theo.

Mưa lớn khiến 1 trụ viễn thông bị gãy ẢNH: BÁ DUY

Hiện trường vụ gãy giàn hoa, gãy trụ viễn thông ở phường Nha Trang khiến 1 người bị thương nhẹ ẢNH: BÁ DUY

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Sự cố khiến một phương tiện đang lưu thông bị vướng dây cáp, xảy ra tai nạn. Người điều khiển phương tiện bị xây xát nhẹ. Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Trong khi đó, UBND phường Tây Nha Trang cho biết nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về đã cuốn trôi cầu gỗ Diên Phú, nối khu vực Diên Phú với phường Tây Nha Trang. Lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cầu gỗ Diên Phú nối phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, bị gãy ẢNH: ĐÌNH THỨC

Chính quyền UBND phường Tây Nha Trang giăng dây đề phòng bất trắc ẢNH: ĐÌNH THỨC

Không chỉ trên đất liền, vùng biển Khánh Hòa cũng đang có diễn biến thời tiết nguy hiểm. Theo bản tin lúc 10 giờ ngày 10.11, gió đông bắc trên vùng biển ven bờ cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; vùng biển ngoài khơi cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Đặc khu Trường Sa và khu vực Song Tử Tây cũng có gió mạnh, biển động.

Đáng chú ý, tại Trạm Hải văn Ninh Hải đã ghi nhận gió giật mạnh 23 m/giây. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh.

Một tàu cá ở phường Đông Ninh Hòa bị nạn được Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ ẢNH: BPKH

Biển động mạnh ở khu vực phường Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Chính quyền phường Nha Trang đã cắm biển cấm bơi lội ẢNH: KỲ NAM

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Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, hai xã Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các xã Tây Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Diên Điền và Diên Lâm cũng nằm trong vùng có nguy cơ cao.

UBND xã Nam Ninh Hòa cho biết đêm 9.11 và rạng sáng 10.11, địa phương xuất hiện mưa lớn, khiến một số khu vực bị ngập úng cục bộ. Chính quyền đã thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Đến trưa 10.11, nước tại các khu vực ngập cục bộ đã rút hết, không còn điểm ngập. Tuy nhiên, lãnh đạo xã này cho biết nếu đêm nay tiếp tục có mưa lớn, nhiều khu vực trên địa bàn có nguy cơ tái ngập.

Nhiều khu vực cầu tràn ở xã Nam Ninh Hòa đã bị ngập ẢNH: NAM NINH HÒA

Hiện 4 điểm có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn xã đã được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí người túc trực để nhắc nhở, hướng dẫn người dân.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc, chủ động phương án phòng tránh khi xảy ra ngập. Người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

Chính quyền xã Nam Ninh Hòa cấm các phương tiện qua lại đoạn nước ngập ẢNH: NAM NINH HÒA

Trước diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực xung yếu, chủ động sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm; bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước chảy xiết.

Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu theo dõi sát mực nước, thực hiện nghiêm quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các lực lượng chức năng sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn; toàn tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với diễn biến mưa lũ.