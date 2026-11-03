Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang gây ngập: Yêu cầu điều chỉnh quy trình vận hành

Ngày 3.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa rà soát, xác định phạm vi, mức độ ngập phát sinh khi vận hành công trình.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, đơn vị quản lý phải kịp thời điều tiết, điều chỉnh mực nước tích phía thượng lưu ở cao trình phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng nhưng vẫn bảo đảm nguồn nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, đơn vị phải nâng cao năng lực chuyên môn, bố trí nhân lực và trang thiết bị cần thiết để quản lý, vận hành công trình an toàn, hiệu quả.

Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang đang được cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành công trình ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương kiểm tra, tính toán, đánh giá diễn biến mực nước, phạm vi và mức độ ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, phải đối chiếu với phạm vi ngập từ 17 - 50 ha đã được dự báo trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn xác định cao trình mực nước tối thiểu phía thượng lưu để đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình và phương án vận hành công trình, bảo đảm phù hợp thực tế. Kết quả phải được báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 12.11.

Một số diện tích bị ngập khi vận hành đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngập khi chưa đạt cao trình quy định

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được bàn giao cho đơn vị khai thác, vận hành từ tháng 4.2026, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng ngăn xâm nhập mặn vào mùa khô, bảo đảm thoát lũ trong mùa mưa và cung cấp nước sinh hoạt khu vực Nha Trang, một phần Diên Khánh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, mực nước tại đập đạt khoảng +1,2 m đã khiến một số lều quán ven sông trên đoạn dài khoảng 3 km và diện tích ruộng thuộc phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang ngập nước. Một số vị trí ngập sâu khoảng 30 cm, tổng diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 10 ha.

Đáng chú ý, theo quy trình vận hành được UBND tỉnh phê duyệt, trong thời kỳ tưới, cấp nước mùa khô, mực nước thượng lưu đập được duy trì ở cao trình +1,33 m. Nếu nâng mực nước lên đúng cao trình này, diện tích ngập úng có thể vượt 20 ha.

Vườn cây của người dân bị ngập nước khi vận hành đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang ẢNH: NDCC

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương xác định cao trình mực nước tối thiểu bảo đảm hoạt động lấy nước của Nhà máy nước Xuân Phong và Nhà máy nước Võ Cạnh. Các thông số, yêu cầu kỹ thuật liên quan phải được cung cấp cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh và đơn vị tư vấn trước ngày 5.11 để làm cơ sở tính toán phương án điều chỉnh quy trình vận hành.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15.11. Qua đó, bảo đảm ngăn mặn, giữ ngọt, cung cấp nước sinh hoạt.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu sở này khảo sát tổng thể địa hình các vùng trũng thấp ven sông Cái Nha Trang để nghiên cứu giải pháp công trình phòng, chống ngập căn cơ, lâu dài...