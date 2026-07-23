Cà Mau gia hạn gói thầu bệnh viện 1.200 giường đến ngày 15.9

Ngày 23.7, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 60 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (bệnh viện 1.200 giường) đến hết ngày 15.9.2026.

Quyết định được đưa ra sau khi UBND tỉnh xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh kéo dài tiến độ hợp đồng gói thầu.

Gói thầu hơn 108 tỉ đồng mới đạt hơn 70% khối lượng

Theo quyết định, việc gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác, sử dụng.



UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 60 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường ẢNH: G.B

Gói thầu số 60 gồm nhiều hạng mục như khối nhà tâm thần, khối nhà truyền nhiễm, nhà kỹ thuật, nhà lưu trú thân nhân, nhà đại thể, bãi xe, nhà xe cấp cứu kết hợp nhà trực bảo trì, phòng bơm, bể nước và phòng bảo trì, bể phóng xạ, bệ đỡ bồn ô xy, nhà chứa lò đốt rác, phòng rác y tế, hệ thống cấp thoát nước và hạng mục thử tĩnh tải cọc.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các nội dung theo đề xuất của Sở Xây dựng và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 1.200 giường có tổng mức đầu tư hơn 3.301 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Gói thầu số 60 có giá trị hơn 108,5 tỉ đồng, thời gian thực hiện theo hợp đồng từ ngày 13.1 đến ngày 30.4.2026.

Đến khi hết thời hạn hợp đồng, giá trị thi công đạt khoảng 71,95 tỉ đồng, tương đương 66,3%. Phần công việc còn lại chủ yếu là các hạng mục hoàn thiện như lát nền, ốp gạch, lát đá granite, chống thấm, sơn hoàn thiện, lắp cửa, lắp trần và thiết bị vệ sinh. Đến ngày 30.6.2026, khối lượng thực hiện tăng lên khoảng 76,295 tỉ đồng, đạt 70,31% giá trị hợp đồng, nhưng vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

Trước đó, Ban Quản lý dự án xây dựng đã thông báo xử phạt vi phạm tiến độ đối với nhà thầu với số tiền hơn 121,2 triệu đồng.

Sở Xây dựng nêu vướng mắc nhưng vẫn kiến nghị gia hạn

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng Cà Mau cho biết tiến độ gói thầu bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, gói thầu số 60 phải chờ gói thầu số 28 về hệ thống kỹ thuật (M&E) triển khai; quá trình rà soát khối lượng, điều chỉnh thiết kế và lựa chọn vật tư hoàn thiện cũng kéo dài hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, không có kế hoạch tăng ca để bù tiến độ; gói thầu số 28 cũng mới đạt khoảng 1,57% giá trị hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục liên quan. Chủ đầu tư đồng thời thừa nhận việc chậm trình hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Sở Xây dựng viện dẫn quy định của luật Xây dựng năm 2014 cùng các nghị định liên quan để nhận định việc chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã hết thời hạn, bao gồm cả thời gian được gia hạn trước đó, là chưa phù hợp quy định hiện hành. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, cơ quan này vẫn kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương gia hạn đến ngày 15.9.2026 nhằm tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện để chủ đầu tư và các nhà thầu hoàn thành các công việc theo hợp đồng đã ký, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Sở Xây dựng đồng thời đề nghị việc điều chỉnh phải gắn với nguyên tắc chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ quá trình thực hiện, bảo đảm không gây lãng phí, thất thoát vốn nhà nước và chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung báo cáo. Sở cũng yêu cầu tiếp tục rà soát nguyên nhân chậm tiến độ để làm cơ sở xác định trách nhiệm của các bên liên quan; đẩy nhanh các gói thầu còn lại, tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng thi công và chủ động xử lý các hợp đồng liên quan để không làm phát sinh chi phí.

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng) làm chủ đầu tư.



