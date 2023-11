Cà Mau: Giả làm công an để 'khè' hàng xóm

Ngày 1.11, tin từ Công an H.U Minh (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý L.T.H (16 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) vì có hành vi giả làm công an để "khè" hàng xóm.

Theo đó, tối 30.10, tổ công tác 21 của Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khi đến địa phận ấp 7, xã Khánh An, H.U Minh, phát hiện L.T.H mặc trang phục công an nhân dân tham gia giao thông, có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe để kiểm tra.

H. mặc trang phục công an đặt mua qua mạng để "khè" hàng xóm CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, trang phục H. mặc trên người thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Ngoài ra, H. còn mang theo 1 còng số 8, 1 gậy 3 khúc, 1 thẻ ghi là câu lạc bộ phòng chống tội phạm Cà Mau và 1 thẻ ghi giám định viên kỹ thuật hình sự có dán ảnh H. mặc trang phục công an. Ngay sau đó, vụ việc được bàn giao cho Công an H.U Minh xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh, H. đang làm thuê cho một công ty bảo vệ ở P.5 (TP.Cà Mau). Ngày 29.10, H. mặc trang phục cảnh sát cơ động (không gắn cấp hiệu) đến chỗ làm. Đến 21 giờ cùng ngày, khi tan ca, H. vào nhà vệ sinh gắn cấp hiệu vào và chạy xe đi về thì bị tổ công tác 21 phát hiện.

Bước đầu, H. khai nhận, còng số 8, gậy 3 khúc, bộ đồ (kèm nón), cấp hiệu đều do H. đặt mua qua mạng xã hội. Còn thẻ ghi câu lạc bộ phòng chống tội phạm Cà Mau và thẻ ghi giám định viên kỹ thuật hình sự thì H. lên mạng tìm kiếm mẫu, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa, thuê in ra.

H. cũng khai, do bản thân đam mê ngành công an và muốn thể hiện để "khè" hàng xóm nên mua đồ và làm giấy tờ giả công an, chứ không dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an H.U Minh chưa phát hiện H. sử dụng các đồ vật nêu trên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.