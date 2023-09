Cà Mau: Hơn 50 người trình báo bị lừa đảo qua mạng số tiền trên 9,5 tỉ đồng

Ngày 21.9, tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với thanh niên, đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin, từ đầu năm đến nay, ngành công an tỉnh tiếp nhận hơn 50 trường hợp trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội, với tổng số tiền trên 9,5 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, thông tin về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội G.B.

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp như: chuyển tiền cho người quen qua tài khoản mạng xã hội Facebook nhưng các tài khoản này là giả mạo hoặc bị hack; giả danh cán bộ tòa án, cán bộ viện kiểm sát, cán bộ công an gọi điện thông báo bị hại có liên quan đường dây phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu chuyển tiền để giảm tội.

Gọi điện cho gia đình thông báo con em bị tai nạn, đang cấp cứu, cần tiền gấp để phẫu thuật và yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt; gọi điện thông báo có phần quà từ nước ngoài hoặc trúng các giải thưởng có giá trị lớn và yêu cầu bị hại đóng các khoản phí vận chuyển, hải quan... để nhận hàng.



Cũng theo đại tá Nguyễn Phúc Cường, hiện nay, các vụ việc đang được Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì người dân khi biết mình bị lừa đảo thì ngại trình báo, đến khi không còn liên hệ được nghi can, khi các nghi can "cao chạy xa bay" mới báo cho cơ quan công an.