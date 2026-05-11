Cà Mau huy động 90 cán bộ tham gia thanh tra 49 dự án

Ngày 11.5, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa công bố quyết định việc thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 31.3.2026. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét thêm các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp kể từ ngày công bố quyết định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố quyết định thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh ẢNH: G.B

Đáng chú ý của cuộc thanh tra lần này là quy mô nhân sự lớn hiếm thấy. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Toản, Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn; cùng 8 phó trưởng đoàn và hơn 80 thành viên là trưởng, phó phòng nghiệp vụ, thanh tra viên thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, công thương, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, môi trường, nội vụ. Tổng số cán bộ tham gia đoàn thanh tra là 90 người. Được biết, đoàn thanh tra sẽ thanh tra 49 dự án.

Trước đó, quyết định thanh tra được ban hành trên cơ sở Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22.4.2026 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5697/UBND-NC ngày 20.4.2026.