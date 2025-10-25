Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Khoản nợ hơn 37 tỉ đồng 12 năm chưa xử lý dứt điểm

Gia Bách
Gia Bách
25/10/2025 11:23 GMT+7

Hơn 12 năm sau khi có kết luận thanh tra, khoản nợ hơn 37 tỉ đồng được giao cho Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau tiếp nhận, thu hồi vẫn chưa thể xử lý xong vì chênh lệch số liệu giữa các bên liên quan.

Ngày 25.10, tại văn bản gửi Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch Cà Mau để trả lời PV Thanh Niên, Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau xác nhận, đến nay, khoản nợ hơn 37 tỉ đồng được giao từ năm 2015 vẫn chưa thể bàn giao hoàn tất cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Cà Mau: Khoản nợ 37 tỉ đồng kéo dài 12 năm chưa thể bàn giao dứt điểm - Ảnh 1.

Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau xác nhận khoản nợ 37 tỉ đồng kéo dài 12 năm chưa thể bàn giao dứt điểm

ẢNH: C.T.V.

Cụ thể, theo văn bản của Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau, khoản nợ hơn 37 tỉ đồng này có nguồn gốc từ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau (năm 2013 tách thành 2 Công ty CP cấp nước Cà Mau và Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau). Năm 2015, khi cổ phần hóa đây là khoản nợ loại trừ, được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau (nay là Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau) tiếp nhận, tổ chức thu hồi.

Đến năm 2022, Công ty lập hồ sơ quyết toán chi phí thu hồi công nợ, được Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 8.2.2023. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đến nay vẫn bế tắc. Công ty đã phối hợp với DATC để bàn giao các khoản công nợ bên Công ty CP cấp nước Cà Mau chuyển sang. Song, số liệu các khoản nợ có sự chênh lệch so với hồ sơ pháp lý nên không đủ cơ sở để DATC thực hiện tiếp nhận.

Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho biết đã nhiều lần phối hợp rà soát, đối chiếu và có công văn gửi Sở Tài chính để xử lý phần chênh lệch. Đến ngày 18.9 vừa qua, Công ty tiếp tục báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xác nhận hồ sơ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho DATC tiếp nhận khoản nợ.

Cụ thể, Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau đề xuất, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chức năng giải quyết khoản chênh lệch 3,52 tỉ đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định 126/2017/NĐ-CP. Phần nợ còn lại hơn 34,17 tỉ đồng, được kiến nghị chuyển cho DATC tiếp nhận và thu hồi theo quy định.

