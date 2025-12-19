Cà Mau khởi công 2 dự án giao thông trọng điểm, tổng vốn hơn 1.700 tỉ đồng

Hòa cùng khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19.12, tại P.Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công 2 dự án giao thông trọng điểm, gồm Dự án đường vành đai trong và Dự án đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu (giai đoạn 1). Tổng vốn đầu tư của 2 dự án hơn 1.700 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Phối cảnh Dự án đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Võ Văn Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (đơn vị chủ đầu tư), cho biết Dự án đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu (giai đoạn 1) đi qua địa bàn 3 phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, có tổng mức đầu tư 1.440 tỉ đồng.

Dự án thuộc nhóm B, tổng chiều dài hơn 9,5 km, bề rộng nền đường 33 m, tải trọng trên 10 tấn, vận tốc 50 km/giờ. Điểm đầu nối với Khu đô thị mới Hoàng Phát (P.Bạc Liêu), điểm cuối nối với tuyến đường Cao Văn Lầu (P.Vĩnh Trạch).

Phối cảnh Dự án đường vành đai trong TP.Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Dự án đường vành đai trong TP.Bạc Liêu (giai đoạn 1) có chiều dài 1,7 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 50 km/giờ. Điểm đầu giao với Dự án đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu (P.Bạc Liêu), điểm cuối nối với đường Hàm Nghi (P.Vĩnh Trạch). Dự án có tổng mức đầu tư 294 tỉ đồng.

Lễ khởi công Dự án đường vành đai trong và Dự án đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết Bạc Liêu là đô thị hình thành từ rất sớm, giữ vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Cà Mau. Đồng thời, có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mặc dù vậy, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nhất là các tuyến kết nối và không gian mở rộng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhận thấy được điều này, Tỉnh ủy Cà Mau xác định đầu tư xây dựng 2 dự án nói trên là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo trục kết nối đồng bộ giữa các khu vực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bạc Liêu nói riêng và toàn tỉnh Cà Mau nói chung.