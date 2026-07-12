Cà Mau: Kiểm tra Công ty Việt Nam Food sau đề nghị từ Bộ Nông nghiệp - Môi trường

Ngày 12.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Việt Nam Food theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp - Môi trường.

UBND tỉnh Cà Mau có quyết định kiểm tra Công ty Việt Nam Food sau đề nghị từ Bộ Nông nghiệp - Môi trường ẢNH: G.B

Theo quyết định, việc kiểm tra được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp - Môi trường tại công văn số 6383/BNNMT-MT ngày 17.6.2026 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần Việt Nam Food.

Đoàn kiểm tra có thời hạn làm việc 10 ngày kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp. Thời gian này không bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường nếu phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Địa điểm kiểm tra là Công ty cổ phần Việt Nam Food tại Khu công nghiệp Hòa Trung, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra gồm 11 thành viên do ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường, làm trưởng đoàn. Các phó trưởng đoàn gồm ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Lĩnh Trang, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế; và thượng tá Đặng Minh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh.

Các thành viên còn lại là đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, UBND xã Lương Thế Trân và thư ký đoàn kiểm tra.

Quyết định cũng giao trưởng đoàn quyết định việc trưng cầu tổ chức có chức năng thực hiện giám định, kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo quy định khi cần thiết phục vụ hoạt động kiểm tra.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Việt Nam Food theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao chỉ đạo, theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các kiến nghị của đoàn kiểm tra theo đúng thẩm quyền, bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Đáng chú ý, hồ sơ kèm theo quyết định kiểm tra chỉ thể hiện việc Bộ Nông nghiệp - Môi trường chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến UBND tỉnh Cà Mau, không nêu cụ thể nội dung, hành vi hoặc mức độ của dấu hiệu vi phạm. Do đó, việc kiểm tra được thực hiện nhằm làm rõ các nội dung theo hồ sơ được chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.