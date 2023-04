Cà Mau: Lại phát hiện tàu cá 'giữ giúp' thiết bị giám sát hành trình

Ngày 6.4, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, đơn vị đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp Đồn biên phòng Hòn Chuối, Đồn biên phòng Sông Đốc điều tra, làm rõ mục đích của 2 chủ tàu cá ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) giữ 3 bộ thiết bị giám sát hành trình giúp tàu đánh cá khác.

Lực lượng Đồn biên phòng Hòn Chuối lập biên bản vụ việc tàu cá giữ thiết bị giám sát giúp tàu cá khác LÊ KHOA

Theo đó, ngày 4.4, Đồn biên phòng Hòn Chuối tổ chức kiểm tra các phương tiện đang neo đậu tại đảo Hòn Chuối. Khi kiểm tra tàu cá CM 95224-TS, do ông L.N.T (ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong khoang hầm có 1 bộ thiết bị giám sát hành trình, mã số BTK002192.



Qua làm việc, ông T. cho biết vào ngày 21.3, ông nhận cất giữ bộ thiết bị giám sát hành trình nêu trên cho anh ruột là L.N.Q (ngụ cùng địa phương, là chủ tàu cá KG 90032-TS). Kiểm tra phần mềm quản lý tàu cá, thiết bị giám sát BTK002192 được gắn cho tàu hoạt động nghề lưới kéo.

Thiết bị giám sát hành trình được phát hiện trên tàu cá neo đậu ở đảo Hòn Chuối LÊ KHOA

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra 2 tàu cá không số do ông L.V.Đ (ngụ TT.Sông Đốc) làm chủ (2 tàu cá này không đủ điều kiện hoạt động, chỉ neo đậu tại đảo), phát hiện trên tàu có 2 bộ thiết bị giám sát hành trình, mã số B05661 và B05023.

Ông Đ. khai nhận, ngày 30.3, ông nhận cất giữ 2 thiết bị giám sát nói trên từ ông N.V.B (ngụ TT.Sông Đốc). Qua kiểm tra, thiết bị giám sát mã số B05661 được gắn cho tàu cá CM 91789-TS; còn thiết bị mã số B05023 được gắn cho tàu CM 99045-TS. Cả 2 tàu cùng hoạt động nghề lưới kéo.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 15.3, Đội thanh tra chuyên ngành thủy sản Sông Đốc phát hiện tàu cá CM 91772 TS do ông T.P.N (33 tuổi ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng, giữ 10 thiết bị giám sát hành trình. Ông N. thừa nhận, các thuyền trưởng và chủ tàu cá nêu trên gọi điện thoại cho ông nhờ giữ thiết bị giám sát hành trình. Đổi lại, ông N. được nhận dầu DO (giữ 1 thiết bị được nhận từ 30 - 60 lít dầu). Tính đến thời điểm bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang, ông N. đã nhận 120 lít dầu DO của 3 chủ tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tàu cá CM 91772 TS giấu 10 thiết bị giám sát hành trình sang Công an tỉnh điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm.