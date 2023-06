Cà Mau: Làm rõ vụ phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố 'vòi tiền' gia đình bị can

Ngày 5.6, trao đổi trực tiếp với PV Thanh Niên, ông Trần Công Quyết, Viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển (Cà Mau), cho biết: "Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc, làm rõ thông tin người nhà bị can tố cán bộ của viện. Hai tuần qua, tổ thanh tra cũng đang xác minh, làm rõ nội dung người dân tố cáo".

Trước luồng thông tin cho rằng Viện KSND tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển liên quan đến đơn tố cáo, ông Quyết nói: "Đến giờ (ngày 5.6 - PV), tôi chưa nghe có việc tạm đình chỉ cán bộ. Nếu có, tôi phải biết chứ, và đến nay chưa có kết luận cuối cùng về nội dung tố cáo".

Ông Quyết cho biết thêm, Viện KSND H.Ngọc Hiển đã hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Lại Phương Thúy (35 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) về tội đánh bạc và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử. Trong tháng 5.2023, TAND H.Ngọc Hiển hoãn phiên xử sơ thẩm, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 6 này.

Theo ông Quyết, do hồ sơ vụ án đã chuyển sang TAND H.Ngọc Hiển nên không thể trả lời những câu hỏi của PV về số tiền tạm giữ tại chiếu bạc, lý do không cho gia đình bảo lãnh... bị can Thúy. Đồng thời, ông chưa từng được cấp phó báo về vụ việc của bị can Thúy.

"Do phân công việc, nếu có khó khăn thì cán bộ phụ trách mới báo trực tiếp với tôi, còn mấy vụ đơn giản cứ làm. Riêng vụ của bị can Thúy, do không cho bảo lãnh nên cấp phó không báo tôi", ông Quyết nói.

Lãnh đạo Viện KSND huyện bị tố 'vòi tiền'

Trước đó, ông Lại Tấn Tài (62 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) gửi đơn đến Công an tỉnh Cà Mau tố cáo cán bộ Viện KSND và Công an H.Ngọc Hiển có hành vi "vòi tiền" để con gái ông Tài là Lại Phương Thúy được tại ngoại.

Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã chuyển đơn của ông Tài đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển và Viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển.

Theo hồ sơ ông Tài cung cấp, ngày 19.12.2022, con gái ông là Lại Phương Thúy bị bắt quả tang về hành vi đánh bài ăn tiền, sau đó bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Ông Lại Tấn Tài cho biết đã gửi đơn tố cáo Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền' để con ông được tại ngoại

C.T.V

Đến ngày 28.12.2022, Thúy và 3 người bạn đến phòng trọ người quen nhậu. Sau khi nhậu hết 2 thùng bia thì chuyển qua đánh bài tiến lên ăn tiền. Lúc 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TT.Rạch Gốc ập vào bắt và áp giải nhóm đánh bài về trụ sở xử lý.

Do tái phạm nên Thúy bị Công an H.Ngọc Hiển khởi tố bị can về hành vi đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015. Đến ngày 19.2.2023, Thúy bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra.

Nội dung tố cáo của ông Tài đề cập việc ông có đến gặp một phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển để xin cho Thúy được tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình. Ông Tài khẳng định vị phó viện trưởng "vận động tôi số tiền 40 triệu. Nhưng ổng dặn tôi không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi đồng ý thì ngày hôm sau (tức 4.4.2023 - PV) sẽ phê chuẩn cho con tôi được tại ngoại".

Cán bộ công an "nhắn nhủ" và cho gia đình nói chuyện với bị can

Cũng theo ông Tài, ngày 3.4.2023, một cán bộ Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an H.Ngọc Hiển có gọi cho ông, thông báo là đã kết thúc điều tra, hồ sơ sắp chuyển sang Viện KSND huyện và nơi này sẽ xem xét cho Thúy được tại ngoại. Tuy nhiên, cán bộ công an này cũng nhắc tới việc gia đình cần chi tiền để giúp Thúy sớm tại ngoại.

Ông Tài cũng khẳng định vị cán bộ công an này có chuyển điện thoại cho bị can Thúy để ông Tài nói chuyện, bàn bạc công việc.

Được biết, trong đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ông Tài tố 3 cán bộ của Công an H.Ngọc Hiển và 2 cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền" gia đình ông.



Ngày 5.6, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Minh Chiếm, Trưởng Công an H.Ngọc Hiển, cho biết ông đang trên đường đi công tác, nên đối với các thông tin mà PV cần tìm hiểu, ông Chiến đề nghị PV đăng ký nội dung làm việc, văn phòng Công an H.Ngọc Hiển sẽ bố trí lịch tiếp.

Liên quan vụ việc Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển bị tố "vòi tiền" gia đình bị can, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Cà Mau, Bí thư Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Cà Mau sớm chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ việc.





