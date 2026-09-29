Cà Mau mới giải ngân 27% vốn đầu tư công từ năm trước chuyển sang

Ngày 29.9, tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng năm 2026 của UBND tỉnh Cà Mau, Sở Tài chính cho biết tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh hơn 10.328 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2.560 tỉ đồng là vốn năm 2025 chuyển sang, gồm 252 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương và 2.308 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng tiếp tục là dự án có tiến độ giải ngân chậm

ẢNH: G.B

Đến hết hết quý 3/2026 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chuyển sang mới đạt 27%, trong khi yêu cầu đặt ra là 75%.

Toàn tỉnh có 18 chủ đầu tư cấp tỉnh và 64 chủ đầu tư cấp xã sử dụng vốn đầu tư công. Có 56 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân của tỉnh, trong đó 11 chủ đầu tư đạt từ 75% trở lên. Còn lại, 26 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân, như Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, UBND xã Ninh Quới, UBND xã Hồng Dân…

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, nhưng tỷ lệ hiện nay chưa đạt yêu cầu 75%.

Ông Ngời yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các chủ đầu tư, địa phương rà soát từng dự án, từng gói thầu, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân để đẩy nhanh tiến độ. Với dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ, tỉnh phải chủ động điều chuyển vốn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn.