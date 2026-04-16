Cà Mau nắng nóng gay gắt, hơn 1.300 ha nuôi thủy sản thiệt hại trên 70%

Gia Bách
Gia Bách
16/04/2026 18:04 GMT+7

Tại Cà Mau, nắng nóng gay gắt khiến hơn 1.300 ha nuôi thủy sản thiệt hại trên 70%, nguy cơ dịch bệnh bùng phát cao.

Ngày 16.4, tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, nắng nóng gay gắt khiến hơn 1.300 ha nuôi thủy sản tại Cà Mau thiệt hại trên 70%, chủ yếu ở tôm nuôi, cua và sò huyết.

Nắng nóng khiến hơn 1.300 ha nuôi thủy sản ở Cà Mau bị thiệt hại

Đáng chú ý, nắng nóng gay gắt không chỉ làm giảm sản lượng mà còn kéo theo chuỗi tác động tiêu cực trong ao nuôi. Nước bốc hơi nhanh khiến mực nước hạ thấp, ao nuôi cạn dần và "sắc nước" tăng lên, kéo theo nhiệt độ và độ mặn cùng lúc tăng cao. Đây là yếu tố trực tiếp làm suy giảm sức đề kháng của thủy sản, mở đường cho mầm bệnh tồn lưu trong môi trường phát triển mạnh.

Trước hiện trạng đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng được cảnh báo ở mức rất cao. Những biến động nhỏ trong môi trường nước, dưới tác động của nắng nóng gay gắt, có thể nhanh chóng chuyển thành thiệt hại lớn, đặc biệt ở các vùng nuôi mật độ cao.

Trước áp lực từ nắng nóng, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 50 tấn Chlorine từ nguồn dự trữ quốc gia. Lượng hóa chất này được xác định là giải pháp cấp bách nhằm tiêu độc, khử trùng môi trường ao nuôi, góp phần kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại.  

Nắng nóng bất thường, kéo dài trên cả nước

Nắng nóng bất thường, kéo dài trên cả nước

Đợt nắng nóng như đổ lửa đang xảy ra khiến nhiều người, kể cả giới chuyên gia cũng bất ngờ.

