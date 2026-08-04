Cà Mau nâng tổng vốn dự án đê biển Tây lên gần 960 tỉ đồng

Ngày 4.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp.

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án được nâng từ 31,93 triệu EUR (tương đương 849,275 tỉ đồng) lên 36,05 triệu EUR (tương đương 959,056 tỉ đồng).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đoàn công tác Đại sứ Pháp cùng Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) khảo sát vị trí đầu tư vào tháng 12.2024 ẢNH: G.B

Theo quyết định, vốn ODA từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) vẫn giữ nguyên ở mức 19,17 triệu EUR, tương đương hơn 510 tỉ đồng; nguồn viện trợ không hoàn lại cũng giữ nguyên 3,76 triệu EUR, tương đương 100 tỉ đồng. Phần tăng thêm tập trung ở vốn đối ứng, từ 239,27 tỉ đồng lên 349,047 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư vì vậy tăng từ 849,275 tỉ đồng lên 959,056 tỉ đồng, theo tỷ giá 26.600 đồng/EUR.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án xây dựng triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Sở Tài chính Cà Mau được giao trách nhiệm rà soát, cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện dự án, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình triển khai theo quy định.

Dự án gồm khoảng 19 km đê biển và 11 km kè chống sạt lở. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, dự án còn hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua trồng mới khoảng 100 ha rừng ngập mặn, thành lập 45 tổ, nhóm nông dân và xây dựng các mô hình sinh kế cho hơn 1.000 hộ dân.

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai tại các xã Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và Sông Đốc, kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2028. Đến tháng 6, dự án đã giải ngân hơn 322 tỉ đồng.