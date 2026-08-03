Thanh tra toàn diện Khu phát triển tôm công nghệ cao ở Cà Mau

Ngày 3.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thanh tra đối Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Phạm vi thanh tra bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, từ việc triển khai thực hiện dự án đến quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, hiệu quả hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau sẽ thanh tra toàn diện Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu ẢNH: G.B

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra được xác định từ khi Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập đến ngày 30.6.2026. Trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra được xem xét các nội dung phát sinh trước thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Trần Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn thanh tra.

Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng

Như Thanh Niên thông tin, ngày 13.5, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện và tháo gỡ những "nút thắt" để sớm phát huy công năng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong quý 3/2026 phải xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, từ thời điểm thành lập đến quá trình giao đất, cho thuê đất, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ tháng 5.2017, quy mô 418 ha, đặt tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Trong đó, Công ty Việt Úc Nhà Mát sử dụng khoảng 315 ha.

Tuy nhiên, sau 9 năm được phê duyệt, khu này vẫn chưa thể vận hành đồng bộ như kỳ vọng ban đầu. Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư khoảng 152 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh. Các hạng mục gồm hệ thống giao thông nội khu, điện, kênh cấp - thoát nước, cống và tường rào.

Giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn khoảng 186 tỉ đồng từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với nhiều hạng mục như khu quản lý điều hành, khu kiểm định - xét nghiệm, khu nghiên cứu chuyển giao công nghệ, khu xử lý nước thải tập trung cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.