Bí thư tỉnh Cà Mau yêu cầu thanh tra Khu tôm công nghệ cao hơn 330 tỉ đồng

Gia Bách - Trần Thanh Phong
13/05/2026 21:21 GMT+7

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (Cà Mau) bị yêu cầu thanh tra toàn diện để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và xử lý dứt điểm các tồn đọng.

Chiều 13.5, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện và tháo gỡ những "nút thắt" để sớm phát huy công năng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Hoàng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, cho biết đến nay cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 và 2 từ nguồn vốn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) đã cơ bản hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỉ đồng.

Sau khi khảo sát thực địa, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (đứng) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Tuy nhiên, để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư để phối hợp với các sở, ngành triển khai thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp thuê đất.

Liên quan bộ máy hoạt động, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đề nghị tỉnh cho chủ trương thành lập các phòng ban chuyên môn và bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm kiểm nghiệm và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan tổ chức bộ máy và thủ tục đất đai tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển phát triển tôm Bạc Liêu. Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn còn chậm.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBDN tỉnh Cà Mau cho biết, sau sáp nhập UBND tỉnh đã ban hành 11 văn bản tháo gỡ vướng mắc cho Khu tôm công nghệ cao, nhưng tiến độ xử lý vẫn chậm

Theo ông Sử, nguyên nhân chủ yếu do sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và sở ngành chưa đồng bộ, nhiều thủ tục còn kéo dài. Trước thực trạng này, ông Sử yêu cầu Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm. Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng quy chế phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong quý 3/2026 phải xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, từ thời điểm thành lập đến quá trình giao đất, cho thuê đất, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có diện tích hơn 400 ha tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm hạt nhân thúc đẩy, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho bán đảo Cà Mau, khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đây đồng thời được xác định là đầu mối liên kết giữa viện, trường và doanh nghiệp trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất tôm bố mẹ, tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Khu nuôi tôm công nghệ cao gần 370 tỉ đồng không có nhà đầu tư

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tổng vốn đầu tư gần 370 tỉ đồng, nhưng sau 7 năm xây dựng không có doanh nghiệp nào vào đầu tư sản xuất.

