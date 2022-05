Cà Mau: Ngăn chặn, gỡ quảng cáo đánh bạc, mại dâm... trên trang thông tin điện tử

Ngày 25.5, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký văn bản gửi các đơn vị ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, TP tổ chức rà soát ngay các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý để kịp thời gỡ bỏ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở TT-TT chủ trì, phối hợp công an tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có) xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang thông tin điện tử, trong đó, quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử. Bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang thông tin điện tử phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết.





Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ, gỡ bỏ các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên các trang/cổng thông tin điện tử.