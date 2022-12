Cà Mau: Người bị oan sai đòi bồi thường 3,482 tỉ, Viện KSND chấp nhận 170 triệu

Ngày 7.12, ông Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) cho biết Viện KSND TP.Cà Mau đã có buổi thương lượng việc bồi thường oan sai đối với ông.

Theo đó, ông Lam yêu cầu bồi thường tổng số tiền 3,482 tỉ đồng. Số ngày ông bị oan sai là 1.030 ngày (tính từ ngày bị khởi tố đến ngày nhận quyết định đình chỉ vụ án).

Cụ thể, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút (các giao dịch kinh doanh mua bán trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú, không thể đăng ký thành lập doanh nghiệp, mất cơ hội phát triển dẫn đến mất thu nhập…) hơn 1,2 tỉ đồng. Thiệt hại về tinh thần hơn 1,7 tỉ đồng; các chi phí khác (đi lại, in ấn tài liệu, bưu chính, luật sư) hơn 488 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía đại diện Viện KSND TP.Cà Mau chỉ chấp nhận số tiền thỏa thuận hơn 170 triệu đồng (tổn thất tinh thần hơn 139 triệu đồng; chi phí đi lại, in ấn tài liệu hơn 26 triệu đồng; chi phí bưu chính hơn 4 triệu đồng).

Hai bên chưa thỏa thuận được các khoản thiệt hại về các giao dịch kinh doanh mua bán trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú; việc không thể đăng ký thành lập doanh nghiệp do trong thời gian bị khởi tố; chi phí luật sư.

Trước đó, ngày 24.11, Viện KSND TP Cà Mau đã tổ chức buổi xin lỗi công khai oan sai đối với ông Huỳnh Thanh Lam.



Như Thanh Niên thông tin, ngày 3.10.2022, Công an TP.Cà Mau đã trao các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can và quyết định bỏ biện pháp ngăn chặn bị can cho ông Huỳnh Thanh Lam.





Ông Lam là bị can trong vụ án hủy hoại tài sản mà Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau khởi tố ngày 8.12.2019. Ông từng gửi đơn đến Viện KSND 2 cấp với mong muốn vụ việc mau kết thúc. Nếu đủ chứng cứ truy tố thì cơ quan tố tụng nhanh truy tố, đưa ra xét xử đúng luật.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2019, ông Lam mua thửa đất cặp ranh với ông Tô Thiên Phong tại khóm 5, P.1, TP.Cà Mau. Khi ông Lam dọn cây, đắp đất lên thửa đất mới mua thì ông Phong lắp đặt camera hướng mắt camera về phần đất của ông Lam.

Sau nhiều lần yêu cầu ông Phong quay mắt camera sang hướng khác không thành, ngày 15.8.2019, ông Lam dùng cây bình bát đổi hướng 2 camera. Phát hiện vụ việc, ông Phong tố giác đến cơ quan công an.

Ngày 8.12.2019, Công an TP.Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố ông Lam về hành vi hủy hoại tài sản. Sau đó, vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần do còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, không đủ cơ sở kết tội đối với ông Lam.

Đến ngày 6.1.2022, TAND TP.Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.Cà Mau yêu cầu được rút toàn bộ hồ sơ vụ án để bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết. HĐXX đã chấp nhận đề nghị này và trả hồ sơ để điều tra bổ sung và vụ việc kéo dài đến nay.

Ngày 24.7.2022, Công an TP.Cà Mau có kết luận điều tra bổ sung cho rằng, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Huỳnh Thanh Lam đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, Viện KSND TP.Cà Mau trả hồ sơ cho Công an TP.Cà Mau đề nghị điều tra lại. Sau đó, Hội đồng thẩm định giá có kết luận giám định tài sản là 500.000 đồng/cái camera và Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Sau đó, ông Lam có hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai như trên.